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NBA／籃網厄文扭傷將缺陣 杜蘭特矢言一肩扛起球隊

中央社 / 紐約14日綜合外電報導
路透社
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NBA籃網公鹿在季後賽次輪戰成2比2平手，籃網總教練奈許今天卻表示，明星後衛厄文右腳踝扭傷，將缺席系列賽第5戰。籃網「3巨頭」碩果僅存的杜蘭特說，他會一肩扛起球隊。

美國職籃NBA季後賽次輪，布魯克林籃網與密爾瓦基公鹿進入7戰4勝制系列賽的第4戰，厄文（KyrieIrving）在比賽第2節踩到公鹿隊的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）而扭傷，籃網輸掉這場比賽，讓公鹿在系列賽扳平戰局。

厄文不克出賽，意味著接下來系列賽第5戰，籃網「3巨頭」將只剩杜蘭特（Kevin Durant）孤軍奮戰，因為哈登（James Harden）目前也在傷兵名單中。

奈許（Steve Nash）今天表示，他不確定厄文是否能打系列賽剩餘的比賽。在第4戰，受傷的厄文是拄著柺杖離場。

奈許說：「我得先看他傷勢恢復的狀況，專家也得視復原程度才能明確給出厄文能回到球場的時機。」

對於安特托昆博對厄文使出「奧步」害這名籃網球星受傷的說法，奈許並未多加著墨，只用「不巧」來形容此事。

奈許表示，他不想揣測安特托昆博的想法，也不太可能認為安特托昆博是故意為之。

奈許說：「我不認為他是這種人，也不認為事發經過是這樣，那只是很不巧、很不幸的事而已。」

在厄文、哈登下一戰都將缺席的情況下，杜蘭特今天表示，他已經準備好一肩扛起籃網的重擔。籃網在對公鹿的系列賽一度以2比0握有領先優勢，現在將試圖奪回主動權。

杜蘭特說：「我能想像自己在場上盡一切所能，就像每晚比賽那樣，但我可能得多持球。」

他說：「我得準備好拿出一切看家本領，就像每晚比賽一樣。」

籃網 厄文 公鹿

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