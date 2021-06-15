NBA／楊恩25分18助攻 老鷹逆轉76人扳平戰局

老鷹今天在楊恩整場比賽攻下25分，並送出高達18次助攻的率領下，克服上半場13分的落後，在末節逆轉後，以103比100險勝，在系列賽2比2和76人戰成平手。

美國職籃NBA東區頭號種子費城76人今天在季後賽次輪對上第5種子亞特蘭大老鷹，老鷹首節手感不佳，落後76人8分，上半場更以49比62讓落後達兩位數。

下半場靠楊恩（Trae Young）、柯林斯（ JohnCollins）聯手攻下16分帶領，老鷹在3節打完後，將落後縮小到剩下2分差距，並在第4節逆轉戰情，最終以3分險勝。

兩隊在7戰4勝制系列賽前4戰各有兩場主場，但雙方在主場都只獲1勝1敗，讓他們目前以2比2僵持。