超級球隊苦逢校正回歸 籃網需杜蘭特出捍衛任務

「公鹿vs.籃網」東區季後賽第二輪系列賽被視為東冠王者之爭，籃網展現極大優勢主場拿下前兩勝，公鹿打得糟糕透頂情勢很不樂觀。但公鹿回神打好防守，回主場掙回兩勝，系列賽打成2：2平手。

G4出現所有人最不想看見的意外，籃網後衛厄文在第二節末扭傷右腳踝，下半場沒有出賽，公鹿107：96籃網拿下定心丸。七戰四勝系列賽重新回到起點，但籃網接下來很可能沒有厄文、沒有哈登，籃網三巨頭只剩杜蘭特獨自帶隊，超級球隊被校正回歸成平凡球隊。

厄文這一扭，輕則還能再戰，麻煩一點可能要缺席1-2兩場，按照目前X光檢查結果，厄文被列入每日觀察名單，G5帶傷再戰機率超過八成。系列賽已經沒有給籃網調整、厄文養傷空間，除了帶著扭傷腳踝繼續出賽，籃網必須要靠杜蘭特出捍衛任務，打出「超級英雄球」，人擋殺人、佛擋殺佛，一切才有可能。

籃網後衛厄文例行賽例行休養和閉門沉思多達18場，原本應該是要在季後賽大發神威，結果打了9場又受傷，恐怕急需派對治療，籃網的冠軍夢岌岌可危。 美聯社

ESPN 15名專家賽前預測，12人看好籃網，只有3人看好公鹿。從雙方陣容、理論、天賦和球星看，看好籃網四倍於公鹿，這樣比例並不意外。

除了看得見球星主宰力、陣容深度、團隊合作、攻防數據分析，大多數專業人士、媒體和球迷都對公鹿前鋒安戴托昆波過去兩年季後賽表現失去信心。安戴托昆波不會投籃，罰球同樣不行，一旦比賽打不出速度和攻防轉換，公鹿就很難贏球，安戴托昆波得分技巧單調，在區域聯防、外線放空和內線包夾下往往七折八扣，影響公鹿整體發揮。

公鹿進攻就是這樣，安戴托昆波受困區域聯防又佔據大量球權，陷入半場進攻陣地戰，公鹿打不出速度和開放式進攻很難得分，比賽節奏經常失控。七戰四勝系列賽前兩戰打完，公鹿攻防一踏糊塗，0：2被籃網狠狠痛宰。

公鹿主將安戴托昆波(右)在前兩戰有些慌亂，隊友的攻守節奏都被他打亂，但是在三、四戰時，他的轉況明顯好轉。 美聯社

例行賽三分球命中率3成55，每場命中13.8個三分的公鹿，G1只投進6個(三分命中2成)，G2投進8個(三分命中率2成9)，公鹿三分火力盡失，防守更爛，被杜蘭特、厄文、哈里斯、布朗高命中率射穿。籃網前兩戰三分命中率4成44，G1命中15個，G2更瘋，42投21中。籃網早在第二節就打花公鹿，下半場成了垃圾時間。

G3公鹿做出最大防守修正，前鋒塔克死釘杜蘭特，提前全面包夾厄文持球，更重要是弱邊和兩側底角不再給籃網射手有太好出手空間，籃網主力射手哈里斯全場11投1中，其中三分球7投1中，全場3分。G3公鹿86：83籃網，逃過一劫，系列賽追成1：2落後。

籃網投籃命中率被公鹿壓低到3成6，三分球32投8中，三分命中率只有2成5，跟前兩戰4成4三分命中率一共投進36個三分球完全不同。

公鹿充分把握哈登系列賽還在傷停狀況，全面圍堵杜蘭特、厄文，同時有效控制籃網角色球員外線漏洞，籃網中鋒洛培茲繼續死蹲禁區護框，塔克纏住杜蘭特，防守端取得不錯效果。

公鹿前鋒塔克(右)盡最大的努力想讓杜蘭特(左)呼吸困難，總算讓杜蘭特在三、四戰的投籃命中率都低於4成。 美聯社

G4第二節末厄文意外踩到安戴托昆波扭傷腳踝停賽，成了系列賽最大意外和變數。如果厄文不能打，籃網就很難是公鹿對手，只靠杜蘭特一個人支撐進攻和得分，他帶不動團隊，也很難幫助隊友更好。杜蘭特、厄文都能專注自己得分和進攻，打出各種不可思議英雄球，只能哈登有能力自己得分，還能策動隊友、凝聚團隊。

厄文若還能以八、九成健康投入戰局，籃網或許還有機會，但公鹿連勝兩場後氣勢已經翻轉，信心和防守都在提升，接下來的公鹿會比前四場更難纏。

從「超級球隊」變「平凡球隊」，籃網需要更多祝福，籃網超級英雄球可以三缺一，但不能三缺二，再高明的教練和超級球星，都很難解決傷病困境。