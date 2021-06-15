金塊挖掘出MVP約柯奇 選秀會第二輪成功範例

金塊隊所在地為科羅拉多州的丹佛市，19世紀前屬蠻荒之地，直到淘金掀起熱潮，礦脈豐富的丹佛市成為重鎮。如今，金塊隊也因成功挖掘約柯奇（Nikola Jokic），成為職業籃壇的焦點，在2014年從二輪第41順位選進一位最有價值球員，還有什麼更戲劇化的故事嗎？

每年，聯盟各隊都為選秀新人予以計算和分析，這是球隊維持或升級戰力的重要策略。成功的選秀，能讓球隊鹹魚翻身，失敗的選秀非但白忙一場，日後還會因砸錢並浪費時間在水貨身上，成為籃壇的笑柄。所以，鎖定誰是大物、誰是龍套成NBA賽事之外，最吸引人的衍生話題之一。

大多數的選秀狀元都成定局，放眼歷史鮮有看走眼的範例，即使有也是一隻手可數出來，在此不做討論。但是，在二輪選秀挖掘金礦，就不是誰都辦得到，除了考驗球探和教練團的慧眼識英雄，評估其「天花板」有多高，就是後段班挑人的重要參考。2014年加盟NBA的約柯奇即為範例，那個時間點根本沒人注意他，唯有金塊隊持不同想法，拿二輪第41順位選他是看好發展潛力，只是沒想到日後各項武器開發出來，約柯奇足以躍升聯盟第一人。

外界過往對約柯奇的資料少之又少，加上其笨重的體型而產生質疑觀點，未料他加盟NBA後開始減重、加強訓練，每一年均大幅度進步，終於在2021年成為全能球員。 2020-21 Panini Court Kings 球員卡

約柯奇遭到忽視，原因並非條件差，而是外界對這位塞爾維亞的18歲小伙子資訊匱乏，除了6呎11吋身高和200多磅體重，在名為ABA的歐洲聯盟打過25場，平均11.4分、6.4個籃板、2.5次助攻，球技和籃球智商均間接得知，如NBADraft.NET這個網站，所公開的球探報告來自於蒙特內哥羅的籃球教練Stevan Petrovic。

回顧2014年的球探報告，約柯奇優點是具備高智商、個性鮮明，敬業並以團隊為上。有身高也有投射能力，在2013年9月訓練後身體條件改善，在ABA聯賽面對其他選手顯得遜色，表現低於平均，在場上賴以為生是籃球智商。Stevan Petrovic提到，約柯奇擅於解讀比賽，場上遵循教練的戰術，會自我鞭策成為競爭者。此外，在隊上頗受歡迎，性格開朗也無不良嗜好。

有關約柯奇的弱點倒是鉅細靡遺，Stevan Petrovic認為他缺乏爆發力和彈跳力，腳步不好很難在NBA的中鋒位置生存。要成為合格的內線球員，約柯奇需要提高水平、增加力量並開發更多的背框動作。缺乏橫向速度以致於防守是弱點，優勢是身高但需要努力變壯，還得有預先判斷的能力彌補速度。可以看出，報告內容顯得保守又客氣，實際是不出色、沒成長空間，大部分球團看到這報告，絕大可能是忽略約柯奇另覓新人。

當各界聚焦加拿大的超級新秀維金斯（Andrew Wiggins）、大篇幅報導他摘下狀元、轉戰明尼蘇達灰狼隊之際。體育頻道ESPN是廣告時段墨西哥捲餅塔可鐘（Taco Bell）的跑馬燈訊息，宣告約柯奇被金塊隊選中的消息，節目主持人連他的名字完全沒被提到。

2014年選秀狀元維金斯首季就拿下新人王，但小時了了，大未必佳，接下來他的進步趨緩，近兩季在勇士甚至還有點倒退嚕，跟約柯奇的差距越來越大。 2014-15 Panini Excalibur 球員卡

這樣一位歐洲球員，又是如何被金塊隊所相中？該隊的籃球營運總監康納利（Tim Connelly）表示，各界對約基奇的顧慮是他的體型，他說：「這是不精確的科學判斷，尼古拉（約柯奇）在歐洲聯賽的數據（在歐洲）沒被討論，大家卻繞著他的笨重體型做文章。」自從加入金塊隊之後，約柯奇即在訓練團隊協助下，逐步提升體型和運動能力，改變相當明顯。

康納利指出，像加索（Marc Gasol）在二輪被選中還能成為全明星的話，約柯奇就不可能沒有機會，況且他有一手絕佳傳球手感，對比賽判斷有敏銳的感覺。金塊隊這把賭注並不昂貴，那一屆他們用了第41號簽帶入約柯奇，聯盟29隊有多次機會拿走他，均選擇跳過而讓給了金塊隊。諷刺的是，同屆之中的安比德（Joel Embiid）首輪第三順位加盟費城76人隊，卻在2020-21年球季MVP之爭被比下去，讓第41順位才被撿的約柯奇捧走獎盃。

丹佛金塊隊認為二輪不乏一些瑰寶，灰熊隊昔日也曾在後段挑中小加索(右)，並將其培養為內線大將與全明星，選來約柯奇(左)養成也不無可能。 2018-19 Panini Donruss Optic 球員卡

約柯奇以 64.4 勝利貢獻值在 2014 年選秀班領先眾人，第二名的卡佩拉 (Clint Capela) 足足落後近20個勝利貢獻值，差異相當明顯。在2014年入選的60人，其中25人三個球季內便銷聲匿跡，他們之中有10人選秀順位高過約柯奇，譬如第37順位被多倫多暴龍隊挑走的DeAndre Daniels，在NBA一場都沒出現，證明金塊隊2014年選秀會掘出真正的金礦。