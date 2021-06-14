NBA／約柯奇被吹出場 楊恩、莫蘭特不以為然

金塊隊的新科MVP約柯奇（Nikola Jokic）今天第三節對太陽隊佩恩（Cameron Payne）抄球動作過大，吞下2級惡意犯規，剩下3分52秒時遭驅逐出場，這個判決引起許多討論，包括老鷹隊射手楊恩（Trae Young）和灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）都認為判決過重。

「這是季後賽，淘汰賽，給他一級惡意犯規，然後繼續比賽。」這是莫蘭特的看法。楊恩則是直接給二級惡意犯規一個兩個「問號」再配上驚呼，表達對判決結果的訝異。

約柯奇出手後，太陽球星布克（Devin Booker）馬上為隊友挺身而出，約柯奇被驅逐後也有向佩恩道歉致意，不過還是被「酸」了一番，2018年後消失在NBA球場的楊恩（Nick Young）寫說：「約柯奇生氣的樣子就像真正的小丑...」

少了約柯奇的金塊，最終以118：125不敵太陽，系列賽連輸4場遭「橫掃」，約柯奇也成1989年「魔術」強森（Magic Johnson）後，首位季後賽遭橫掃的MVP。