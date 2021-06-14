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NBA／36歲保羅率太陽勢如破竹 打臉外界看衰他年長

中央社 / 丹佛13日綜合外電報導
保羅(左)全場攻下37分。 法新社
保羅(左)全場攻下37分。 法新社

美國職籃NBA鳳凰城太陽今天125比118擊敗丹佛金塊，季後賽第2輪4勝0敗橫掃對手挺進西區決賽。太陽隊控衛保羅拿下全場最高37分，賽後也一吐近年遭人看扁的怨氣。

運動畫刊（Sports Illustrated）報導，36歲的保羅（Chris Paul）今晚19投14中，命中率達74%，狂砍37分外帶7助攻3籃板2抄截，帶領太陽隊自2010年以後再次殺進西區決賽，這也是保羅自2018年5月8日後的個人單場最高得分。

太陽隊目前季後賽7連勝，保羅也成為自1965年以來，能在季後賽以7成投籃命中率砍下35分以上的最年長球員。

保羅賽後受訪時說：「好幾年前人們就說我已經不行了，但重點從不是我，而是『我們』。這也顯示當球隊能團結並展現出團隊的氣勢時，就能辦到哪些事。」

美國體育新聞網「看台報告」（B/R）指出，雖然保羅沒具體明說，但顯然是意指2019年的季後賽。

當時保羅在球季例行賽的場均得分與投籃命中率，都創下選手生涯新低，也無法率領休士頓火箭打入西區決賽。

火箭隊在2018-19賽季結束後就拿保羅外加兩個第一輪選秀權，向奧克拉荷馬雷霆換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。如今保羅輾轉來到鳳凰城，還帶領太陽隊再創巔峰，反觀火箭本季戰績慘澹到17勝55敗，連季後賽都打不進。

保羅 金塊 Chris Paul

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