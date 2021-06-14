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NBA／籃網厄文腳傷退場 公鹿主場連勝季後賽扳成2平
美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天繳出34分、12籃板雙十表現，助球隊終場107比96擊敗布魯克林籃網，在東區季後賽次輪扳成2勝2敗平手。
籃網球星厄文（Kyrie Irving）在上半場結束前6分多鐘上籃後，不慎絆到安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的腳後倒地，表情痛苦，厄文扭傷右腳踝並提前退場。
法新社報導，初步X光檢查結果陰性，但厄文料將在明天再度接受隊醫評估。
安特托昆博打出本季後賽個人最佳表現，全場26投14中，光在第3節就為公鹿攻下12分，公鹿當時掌控了戰局，最後連續在主場獲勝，7戰4勝制系列賽取得2比2平手。兩隊15日將移師布魯克林打第5戰。
安特托昆博說：「大家看就知道，我真的很以隊友為榮，我們一直一起奮戰。我們蓄勢待發，準備多贏兩場。」
公鹿的密道頓（Khris Middleton）今天挹注19分；哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J Tucker）各得14分、13分；從板凳出發的福布斯（Bryn Forbes）貢獻10分。
籃網方面，杜蘭特（Kevin Durant）也繳出28分、13籃板雙十，但在厄文第2節腳傷退場後，全隊進攻火力大減。
厄文上場17分鐘11投5中，拿下11分，傷退後就沒再上場；他在季後賽頭8戰場均24.1分。
路透社報導，厄文是籃網3巨頭中第2位在系列賽受傷的球員。哈登（James Harden）在系列賽首戰只打43秒就因右腿筋受傷退場，之後3場都高掛免戰牌。
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