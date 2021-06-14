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NBA／安特托昆博豪取34分 公鹿107比96勝籃網

中央社 / 密爾瓦基13日綜合外電報導
密爾瓦基公鹿隊安特托昆博。路透
密爾瓦基公鹿隊安特托昆博。路透

美國職籃NBA季後賽，密爾瓦基公鹿得分主力「字母哥」安特托昆博今天豪取34分，率球隊107比96擊敗布魯克林籃網，在7戰4勝的賽制中目前雙方戰績同為2勝2負。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）上場38分鐘，抓12籃板還有3次助攻斬獲34分；至於籃網的得分之鑰球星杜蘭特（Kevin Durant）上場42分鐘，抓13個籃板及5次助攻獨得28分。

這場比賽公鹿上場的球員中，包括字母哥在內共有5人得分達兩位數，反觀籃網除了杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）之外，其餘都得分只有個位數進帳。

籃網 杜蘭特 公鹿

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