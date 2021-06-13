NBA／雷納德與喬治聯手轟65分 快艇拒讓爵士聽牌

美國職籃NBA洛杉磯快艇球員雷納德和喬治（Paul George）今天分別挹注34分和31分，率隊以132比106勝出，在西區季後賽次輪扳為1勝2敗，硬是不讓猶他爵士聽牌。

第4種子快艇比賽末尾發動一波26比11攻勢，漂亮奪勝。雷納德（Kawhi Leonard）另有12籃板表現，傑克森（Reggie Jackson）與巴圖姆（Nicolas Batum）各有17分進帳。

頭號種子爵士的得分後衛密契爾（DonovanMitchell）上場32分鐘貢獻30分，但因扭到右腳踝而錯過最後7分鐘比賽，而當時大勢已定，也是他坐板凳的原因之一。

爵士後衛殷格斯（Joe Ingles）有19分，從板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）添14分，戈貝爾（Rudy Gobert）12分10籃板，歐尼爾（Royce O'Neale）也有12分表現。康利（Mike Conley）則因腿筋傷，連續第3戰休兵。

比賽最後7分18秒，克拉克森三分跳投進球，但爵士仍以95比106落後。

密契爾這時替爵士搶到球時卻似乎扭傷腳踝，黯然下場。快艇把握機會一口氣攻進10分，其中雷納德和巴圖姆接連出手三分球皆有進帳，在哨前5分22秒把差距拉大至116比95。

密契爾眼看快艇殺得又猛又急，在這波攻勢後期曾懇求爵士總教練史奈德（Quin Snyder）讓他回到場上，但遭拒絕，球隊最後以26分之差吞敗。

儘管如此，密契爾是繼傳奇球星「郵差」馬龍（Karl Malone）之後，隊史唯一在季後賽連續5場比賽得分至少30的球員。

兩隊系列賽第4戰14日在洛杉磯開打。