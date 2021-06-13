NBA／拓荒者總教練決選名單出爐 5名中有2名女教練

波特蘭拓荒者在賽季結束後的首要任務就是開鍘總教練史達茲（Terry Stotts），同時也正汲汲營營地物色新教練人選，決選名單總算在今日（13日）出爐，其中5名中就有2名女性教練。

在經歷風風雨雨9個賽季，由於球隊季後賽戰績未見起色，拓荒者選擇與總教練史達茲分道揚鑣，而新任人選也在近日逐漸明朗，5名候選者分別為馬刺女助教哈蒙（Becky Hammon）、美國女籃國家隊教練史丹利（Dawn Staley）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、前火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）與貝瑞（Brent Barry）。

貝瑞與畢拉普斯兩人都是前NBA球員，而丹東尼則無須多言，是極端「小球陣容」的戰術大師，值得一提的是，在5名最終候選者中，就有2名是女性教練，如果最終人選為哈蒙或史丹利，她們將成為歷史上第一位由女性教練領軍的NBA球隊。