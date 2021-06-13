NBA／拓荒者總教練決選名單出爐 5名中有2名女教練
波特蘭拓荒者在賽季結束後的首要任務就是開鍘總教練史達茲（Terry Stotts），同時也正汲汲營營地物色新教練人選，決選名單總算在今日（13日）出爐，其中5名中就有2名女性教練。
在經歷風風雨雨9個賽季，由於球隊季後賽戰績未見起色，拓荒者選擇與總教練史達茲分道揚鑣，而新任人選也在近日逐漸明朗，5名候選者分別為馬刺女助教哈蒙（Becky Hammon）、美國女籃國家隊教練史丹利（Dawn Staley）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、前火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）與貝瑞（Brent Barry）。
貝瑞與畢拉普斯兩人都是前NBA球員，而丹東尼則無須多言，是極端「小球陣容」的戰術大師，值得一提的是，在5名最終候選者中，就有2名是女性教練，如果最終人選為哈蒙或史丹利，她們將成為歷史上第一位由女性教練領軍的NBA球隊。
NBA季後賽第2輪最新賽況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言