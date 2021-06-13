快訊

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

G7將簽「卡比斯灣宣言」阻止未來傳染病在全球大流行

NBA／拓荒者總教練決選名單出爐 5名中有2名女教練

聯合新聞網 / 綜合報導
波特蘭拓荒者在賽季結束後的首要任務就是開鍘總教練史達茲（Terry Stotts），同時也正汲汲營營地物色新教練人選，決選名單總算在今日（13日）出爐，其中5名中就有2名女性教練。 美聯社
波特蘭拓荒者在賽季結束後的首要任務就是開鍘總教練史達茲（Terry Stotts），同時也正汲汲營營地物色新教練人選，決選名單總算在今日（13日）出爐，其中5名中就有2名女性教練。 美聯社

波特蘭拓荒者在賽季結束後的首要任務就是開鍘總教練史達茲（Terry Stotts），同時也正汲汲營營地物色新教練人選，決選名單總算在今日（13日）出爐，其中5名中就有2名女性教練。

在經歷風風雨雨9個賽季，由於球隊季後賽戰績未見起色，拓荒者選擇與總教練史達茲分道揚鑣，而新任人選也在近日逐漸明朗，5名候選者分別為馬刺女助教哈蒙（Becky Hammon）、美國女籃國家隊教練史丹利（Dawn Staley）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、前火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）與貝瑞（Brent Barry）。

貝瑞與畢拉普斯兩人都是前NBA球員，而丹東尼則無須多言，是極端「小球陣容」的戰術大師，值得一提的是，在5名最終候選者中，就有2名是女性教練，如果最終人選為哈蒙或史丹利，她們將成為歷史上第一位由女性教練領軍的NBA球隊。

火箭 拓荒者

延伸閱讀

PLG／曾加入老鷹G聯盟教練團 貝瑞執掌鋼鐵人兵符

NBA／拓荒者選拔新帥 傳畢拉普斯、丹東尼出線機會高

NBA／里拉德不評論交易傳言 總管盼外界別忽視近年成就

NBA／可能交易里拉德？外媒曝拓荒者留人2大額外理由

相關新聞

NBA／拓荒者總教練決選名單出爐 5名中有2名女教練

波特蘭拓荒者在賽季結束後的首要任務就是開鍘總教練史達茲（Terry Stotts），同時也正汲汲營營地物色新教練人選，決選名單總算在今日（13日）出爐，其中5名中就有2名女性教練。

NBA／杜蘭特私人保鑣衝入場內 聯盟做出禁賽懲處

在公鹿籃網第三戰的第三節中，杜蘭特（Kevin Durant）和塔克（PJ Tucker）一度發生衝突，當時裁判上前隔開兩人，然而畫面中也出現杜蘭特的私人保鑣衝上去保護當事人，甚至還推擠了塔克。聯盟在今天也針對此事迅速做出處理。

NBA／太陽6連勝平隊史紀錄 布克：努力終結系列賽

首輪力克衛冕冠軍的鳳凰城，進入第二輪更加「艷陽高照」，系列賽3戰痛宰金塊56分之多，迅速搶下3連勝聽牌優勢，有望繼2010年之後再次扣關西區冠軍賽。

NBA／哈登持續缺陣 奈許：他和格林恢復進展順利

籃網將在明天進行系列賽第4戰，不過總教練奈許（Steve Nash）透露哈登（James Harden）因右腿筋傷勢將繼續缺賽，至於何時可以回歸，現階段還沒有一個明確的時間表。

NBA／格林右小腿拉傷 至少休兵2星期

費城76人陣中防守悍將格林（Danny Green）在接受核磁共振檢查後，顯示為右小腿拉傷，預計將缺席2到3週的時間，屆時再重新接受檢查，確認傷勢狀況。

NBA／約柯奇爽領MVP 太陽掃興

金塊隊中鋒約柯奇昨天在與太陽隊的系列賽第三戰賽前，於主場獲頒個人生涯首座年度MVP獎座，不過本場比賽太陽卻靠著凶猛團隊進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。