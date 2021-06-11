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NBA／好兄弟約柯奇奪MVP 同鄉約克維奇跨界祝福

聯合新聞網 / 綜合報導
約柯奇獲得年度MVP。 法新社
約柯奇獲得年度MVP。 法新社

本季獲選年度MVP的金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic），不僅打破奈許(Steve Nash)及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）所共同保持的選秀最低順位奪MVP記錄，也是自歐尼爾（Shaquille O'Neal）後首位獲獎的中鋒，而正備戰法網4強、與約柯奇同樣來自塞爾維亞的網壇「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），也在IG替這位同鄉道賀。

約柯奇以91張第一名選票力壓其他選手，其中包含呼聲同樣很高的76人中鋒安比德（Joel Embiid），季末帶領勇士殺進附加賽的柯瑞（Stephen Curry），以及過去兩年連續拿下MVP的安戴托昆波，拿下生涯首座MVP獎盃。

正在法網競逐生涯第19座大滿貫金盃的約克維奇，備戰之餘也不忘向遠方好兄弟表祝福，約克維奇在IG上傳自己身穿約柯奇15號球衣練球的畫面，寫下「恭喜我的好兄弟約柯奇拿下MVP」，兩人曾在去年出席母國首都貝爾格勒的籃球表演賽，後來傳出場上有球員確診新冠病毒，他們也沒有逃過染疫危機。

不過兩人自康復後，本賽季場均繳出26.4分8.3助攻10.8籃板，投籃命中率高達5成66，約柯奇展現全能球風，在主控墨瑞(Jamal Murray)缺陣下，帶領金塊殺進季後賽第二輪，而約克維奇也在去年辛辛那提大師賽復出後，奪下4座冠軍，包含今年的澳網大滿貫金盃，目前男單闖進4強的他，將要面對「紅土之王」納達爾的挑戰，展開兩人生涯第58次決戰。

塞爾維亞

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