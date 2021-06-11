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NBA／字母哥罰球等到想睡 球評諷：閃電柏特跑百米都比他快

聯合新聞網 / 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波。 法新社
「字母哥」安戴托昆波。 法新社

向來非以投射見長的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在執行罰球時為了調整出手姿勢，時常會準備過久，不僅讓籃網主場大螢幕撥放倒數計時調侃字母哥，更是遭球評開玩笑稱，「連閃電柏特（Usain Bolt）跑百米都比他罰球時間還快。」

季後賽首輪對陣熱火，字母哥就曾因罰球準備時間超過10秒而被判違例，次輪公鹿前兩戰作客籃網主場，巴克萊中心(Barclays Center)卻在字母哥準備罰球時，在大螢幕播放倒數計時的畫面，表面上雖是干擾罰球之意，但也有種諷刺字母哥準備時間過長的行為，隨後聯盟也禁止籃網再次作出有關舉動。

而回到最熟悉的主場，字母哥仍是按自己節奏準備罰球，不過全場9次出手僅命中4球，甚至再次出現10秒違例以及罰麵包球的罕見狀況，這也讓場邊曾效力公牛的球評威廉斯（Jay Williams）開起玩笑，稱柏特跑百米的時間，都比字母哥罰球時間還快，更有網友將柏特及字母哥罰球時間畫面剪接在一起，令人會心一笑。

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