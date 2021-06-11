PLG／曾加入老鷹G聯盟教練團 貝瑞執掌鋼鐵人兵符

繼日前PLG新北國王隊巷宣布聘請具有NBA發展聯盟執教資歷的萊恩（Ryan Marchand）擔任隊史第一位總教練後，另一支新軍高雄鋼鐵人隊巷也在今天宣布，將聘請曾是NBA亞特蘭大老鷹隊發展聯盟天鷹隊教練團成員的貝瑞（DeMarcus Berry）接掌兵符，成為PLG第三位外籍總教練。

以鳳山體育館為主場的高雄鋼鐵人，在今天宣布了球隊第一步動向，聘請球員生涯曾經在美國、澳洲、英國等國家打球，卸下球員身分後則曾在加拿大、澳洲、德國、紐西蘭、土耳其、黎巴嫩、澳門等國家及地區，先後任職球隊的球探、分析師、助理教練和總教練等職位的貝瑞接掌兵符。

對於2019年曾加入亞特蘭大老鷹隊G聯盟天鷹隊，負責協助總教練所有球隊事務與訓練相關事宜的貝瑞將帶領球隊出征，鋼鐵人球團表示，「貝瑞教練是一位對籃球擁有熱情、非常渴望勝利的年輕教練，他開放的執教理念和科學訓練方法，非常符合球隊對於總教練的條件與期望。我們希望貝瑞教練的加入，能為鋼鐵人帶來全新且與地方連結的球隊文化，也非常期待貝瑞教練能培養年輕優秀的本土球員，如同鋼鐵象徵的基礎建設、穩固地基，從建立球隊體系做起，帶領教練團運籌帷幄，打造球隊勝利方程式。」