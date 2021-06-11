NBA／籃網布朗操刀關鍵一擊遭質疑 厄文：不是他的責任

在客場苦吞二連敗後，密爾瓦基公鹿今天回到主場靠著後衛哈勒戴（Jrue Holiday）倒數11.4秒的關鍵上籃，以及布魯克林籃網布朗（Bruce Brown）和杜蘭特（Kevin Durant）最後兩次出手未能命中，以86：83扳回一城，而籃網比賽倒數階段由布朗操刀進攻未能命中，也讓總教練奈許（Steve Nash）的戰術部署遭到質疑。

籃網在今天的系列賽第三戰首節進攻手感全失僅拿下11分，不過進攻斷電的狀況同樣發生在第二節的公鹿身上，讓兩軍在下半場又回到拉鋸階段，其中籃網靠著杜蘭特在最後1分23投進三分球，一度取得3分領先，但公鹿在接下來兩波進攻中也靠著米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴接連進球，在倒數11.4秒取得1分領先。

不過籃網在暫停過後回到場上，兵荒馬亂中由布朗上籃未能命中，也讓公鹿再靠著米道頓兩罰俱中，將領先拉開到3分，而籃網杜蘭特在比賽槍響前投三分球出手也未能命中，終場籃網就以3分差距吞下敗仗。

對於比賽倒數階段球隊兩波進攻都未能製造出良好的出手空間，其中一球還是由雙星之外的布朗操刀，也讓總教練奈許遭到質疑，不過他也說：「我當然想讓杜蘭特和厄文（Kyrie Irving）進行出手，但如果當他們受到阻攔，他們就必須做出最正確的決定，我認為他們做到了，所以你必須稱讚公鹿的防守。」

而厄文也強調，布朗這次出手不進責任不在任何一人身上，「這不是他的責任，也不是任何人的責任，而且平時他確實有辦法命中這樣的投籃。」

事實上籃網今天輸球最大的主因還是進攻失準，他們全場命中率僅有3成62，拿下83分也創下賽季新低，其中布朗全場17投8中，是先發球員中進攻最穩定的一員，在進攻時間有限的情況下進行出手也非不合理。

對於球隊吞下敗仗，全場進帳30分、11籃板的杜蘭特說：「我認為我們的投籃沒有很好的發揮，在一些出手機會中我們也太過倉促。」