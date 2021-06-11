杜蘭特級神盾艦難突破 字母哥急需雙衛護航

季後賽首輪才以秋風掃落葉之姿橫掃熱火的公鹿，卻在第二輪陷入0勝2敗的不利局面。對例行賽和籃網交手取得2勝1負，五月份連拿兩勝的公鹿來說，一個月後的再次交手卻完全失去例行賽的贏球之道。

兩軍的打法在例行賽都是聯盟頂尖的三分投射部隊，然而到了這個系列前兩場，籃網持續他們的特色，並且更大膽的增加外圍投射比例，佔了團隊出手總數的五成之多。在杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)帶頭開轟下，籃網其餘球員跟著受惠，扣除兩大球星與這系列等於沒打的哈登(James Harden)，籃網其他球員平均能貢獻到66分之多，且命中率高達48%。

反觀這兩戰公鹿則是綁手綁腳，外線出手比例約佔團隊的兩成出頭，重要的後場雙搭檔米道頓(Khris Middleton)、哈勒戴(Jrue Holiday)外圍熄火，也讓籃網防守重心得以縮小範圍，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)更難拿到網油漆區攻擊的空間。公鹿在守不住籃網兇猛的炮火下自然也轟不贏對手。

籃網在前兩戰傳出52次助攻，遠多於公鹿的35次，在進攻上就顯得更為順暢。籃網後衛厄文(右)兩戰傳出14次助攻，僅有2次失誤。 美聯社

籃網流暢打法 公鹿完全抵擋不了

再者，團隊球權流動性的差異也在球賽中顯而易見，數據顯示這兩場公鹿的傳球次數比對手少了近200次，且每攻擊回合傳導的次數也是不及籃網。

即便籃網兩大球星的個人能力強大，但他們也不是拿了球就蠻幹的打法。杜蘭特無論是接應後的二樓跳投，掩護後的急停，背框翻身跳投，或是左右晃動後直接拔起，依舊維持他簡單且驚人的高效率，如神盾艦般攻防能力都強大無比。公鹿面對他的死神跳投簡直只能望球興嘆，就連字母哥一對一都阻擋不了杜蘭特那優美的進球軌跡。

也就是因為籃網不停地多次傳導尋找最佳空檔，才能讓他們打出流暢的進攻，外圍埋伏射手得以把握空檔，且以正常舒服的姿勢接球投射以提升進攻效率。

杜蘭特在前兩戰總計出手43次，投進24球，投籃命中率高達55.8%，不但攻下61分，並且還有9次助攻，公鹿對他是無可奈何。 美聯社

然而在這項環節，公鹿卻因為球權流動的減少，迫使球隊倚賴的外圍接應投籃比例減少20%之多，常常需要一些難度較高，且失去平衡的投籃，自然成功率也顯示在他們低落的命中率。首場籃網三分球37.5% VS 20%，第二場則是50% VS 29.6%，再再顯示例行賽三分球命中率頂尖的公鹿失去了他們的特色。

字母哥雖有進化 一己之力仍難取勝

字母哥當面對防守沉退的時候，他已能勇於出手中距離，或是三分球，不再是一味地往內線強攻，以個人作戰來說字母哥確實已有所提升。但是面對到籃網的陣容，顯然靠字母哥一已之力是不夠的。這兩場來說，公鹿得為字母哥設計更多接球機會，戰術，否則他就只能有如即將沉沒的航母，對籃網沒有太大威脅了。

安戴托昆波例行賽面對到葛里芬(Blake Griffin)的攻擊成效不錯，球隊得多製造對位機會，讓安戴托昆波從葛里芬的防守下去做到他擅長的攻擊由漆區，當然製造上罰球線的把握度就得靠自己掌握了。

字母哥(左)縱然有萬夫莫敵之勇，但是隊友不能幫他多製造好的得分機會也是枉然，換來一堆犯規也是罰不進幾球。 美聯社

除了安戴托昆波之外，公鹿的後場雙衛必須放開來打，哈勒戴的到來已是公鹿近年最好的後場防守者與組織進指揮官的均衡角色，但是他在前兩場僅17、13分，且在串聯球隊進攻方面做得並不完善。 此外，被稱為全能射手，能持球組織與防守的米道頓三分球更是熄火嚴重，一場8投3中，一場5投盡墨，整體投籃命中率則是26%、35%，令人失望的表現直接讓公鹿的第二把利刃斷了一半。

公鹿回主場重整旗鼓 後場雙衛得挺身而出

這組搭檔接下來回到主場勢必要有所作為。防守端，米道頓、哈勒戴必須有更多的防守溝通，協防。進攻端，米道頓投籃選擇的改善，球隊戰術機會的創造得盡速做出調整，而哈勒戴可嘗試突破、去撕裂防線，多做些由裡而外的傳導連結，也會替其餘球員製造埋伏機會，例行賽，公鹿的板凳火力可是他們相當依賴的贏球關鍵。而這兩人在進攻端的牽制力就將連帶影響字母哥的發揮。

公鹿後衛米道頓(中)前兩戰43投13中，命中率僅有30.2%，他不能再這樣濫投下去，他必需與哈勒戴有更好的合作來突破籃網防線，解放字母哥後也才能讓自己有更好的投籃機會。 美聯社

系列賽回到公鹿主場已退無可退，例行賽交手的兩勝都是在主場摘下，公鹿得放開來打，針對球隊例行賽的特長去發揮，面對強大的籃網，只要退縮，就將被對方的快節奏牽著走。 公鹿鐵三角安戴托昆波、哈勒戴、米道頓得率隊將團隊原有的特色打出來，才有可能慢慢扳回劣勢，和籃網重新有個競爭出線的機會。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄