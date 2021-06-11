保羅打得比約柯奇更像MVP 金塊要靠巴頓救命

新科年度最有價值球員(MVP)金塊中鋒約柯奇，帶領金塊連續兩場被太陽擊倒，七戰四勝系列賽陷入0：2落後。G3、G4將回到金塊主場，約柯奇必須要帶領隊友反撲，避免陷入0：3或1：3困境。不管你熟不熟悉NBA季後賽，這一點常識必須要有。七戰四勝系列賽0：3落後形同出局，1：3落後只有不到8%奇蹟可能翻盤。

面對「正港MVP」約柯奇，被很多球迷更認同太陽後衛保羅，他在系列賽打出MVP身價和影響力，保羅兩戰場均19分、13助攻，投籃命中率5成86，三分球5投4中，助攻/失誤比是超級變態26：1。

金塊先發控球卡帕佐，替補控球莫里斯，跟保羅對位攻防，幾乎被保羅完全封印，場均8.5分，投籃命中率3成5。對拓荒者系列賽六戰場均15.3分超級替補莫里斯，對太陽兩戰17投2中，其中三分球7投1中，場均2.5分。兩人表現都在個人、團隊水平以下，很難對太陽產生威嚇。

金塊控衛卡帕佐(右)面對經驗老道的保羅(左)是越打越慌亂，換上替補的莫里斯也是一籌莫展。 美聯社

太陽vs.金塊系列賽前兩場戰況一面倒，金塊兩場一共輸了42分，場均失分122.5，太陽投出4成3三分球命中率，兩場命31個三分，金塊除了進攻失靈，射手全線失準，防守更是一團糟，完全沒有第一輪打拓荒者六戰那種神奇團隊。兩隊攻防數據、對位呈現一個殘酷事實：金塊除了約柯奇，其他球員完全不在狀況。

按常理推斷和籃球常規，金塊這個系列賽很難翻身，但NBA過去20年季後賽主客場往往有天地之別，其中不乏主客場來回相差20分以上差距。

最明顯例子就是2005年總冠軍賽馬刺vs.活塞，馬刺在前兩個主場揍得活塞頭都抬不起來，原本以為活塞大勢已去，沒想到馬刺去客場也被活塞連揍兩場，同樣被打得肢離破碎。這個系列賽最終打到搶七，跟開局馬刺痛揍活塞情勢完全不同。

其次是2019年東區決賽公鹿對暴龍，公鹿主場二連勝取得2：0領先，公鹿攻防內容都更具優勢，情勢大好。詎料接下來公鹿連輸四場，被暴龍淘汰。

因此G3將是這個系列賽最關鍵指標，金塊除了中鋒約柯奇必須要在禁區打爆太陽中鋒艾頓，展現防攻統治力，打穿太陽禁區，外線射手群和兩名主力前鋒葛登、波特也要打出強悍、高效防守，做出強力回應。

前兩戰金塊在客場兵敗如山，防守崩潰，主要原因是太陽除了主打攻防轉換，創造快攻機會，拉快比賽節奏，保羅/艾頓擋拆搭配布克/艾頓擋拆佔了近五成戰術比重，徹底撕裂金塊防守。約柯奇一旦被太陽擋拆拉出禁區、協防、圍堵，他的速度根本無法還原防守，不管金塊有沒有換防，艾頓擋完順下接應吃餅、轟炸籃框，保羅、布克持球形成錯位，兩人面對金塊中鋒約柯奇、前鋒格林還是米爾塞普，保羅、布克都能利用「錯位」嚴懲對手。

金塊想要翻身，首先要靠約柯奇(右)擋下太陽中鋒艾頓(左)，不能再讓他跟保羅的擋拆徹底撕裂金塊防線。 美聯社

金塊防守體系被太陽快速攻防和擋拆撕裂，射手群連續兩戰失水準，三分外線失去水平，金塊原本擅長進攻體系和團隊就被太陽一一破解。

G3金塊最可能做出的調整是，先發得分後衛瑞佛斯下，傷癒復出的巴頓先發，金塊需要提升對位、換防高度、速度和效率，同時減少約柯奇被拉出禁區協防+換防，金塊先發後場也不能有兩個矮後衛，太容易被太陽打成一對一或形成錯位的漏洞。

金塊後衛巴頓(中)其實本季先發多達52場，只是季末受傷，直到G2才從板凳復出，現在球隊急需他來扭轉戰局。 美聯社

打好防守，寄望射手群正常輸出，金塊最後決勝就在波特和葛登兩名前鋒側翼，這兩人必須要能打出對位、身高、運動能力優勢，懲罰太陽包夾和換防，同時減少約柯奇被太陽夾擊壓力，徹底解放約柯奇在高位和禁區優勢。

保羅在正港MVP約柯奇和金塊面前，打得更像MVP，約柯奇必須要挺身而出，否則金塊今年暑假會提早到來。