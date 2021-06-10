NBA／大勝金塊奪2連勝 太陽教頭：今年最好的防守

太陽隊今天在明星後衛保羅（Chris Paul）17分、15助攻且0失誤的完美帶動下，以123：98大勝新科MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊隊，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）讚說，球隊防守表現堪稱是今年最佳。

「面對一支很會進攻的球隊，這場是我們今年最好的半場防守之一。」威廉斯滿意說，球隊不斷溝通、協防，整場比賽努力不懈。

太陽今天半場就取得52：42領先，第三節克勞德（Jae Crowder）追加外線，太陽優勢擴大到60：43，第四節最多更領先到31分，今天從板凳出發為太陽貢獻10分的克雷格（Torrey Craig）說，球隊不能掉以輕心，「這是NBA，不管領先多少分，瘋狂的事情也會上演。」

連吞兩敗的金塊，今天進攻不見起色，約柯奇雖有24分、13籃板，但得不到隊友火力支援，前一戰傷了背部的波特（Michael Porter Jr.）雖有出賽但13投僅3中，不過11分卻已是今天金塊球員的第2高分。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）直接用「尷尬」形容今天比賽內容，他指出太陽球迷喊說要4場比賽結束這輪系列賽是其來有自，「如果我們回到丹佛還是這樣的表現，這會是很快就結束的系列賽。」