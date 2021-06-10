爵士首戰快艇三分雨對噴 卻靠防守天王決勝負

爵士與快艇之爭，客隊快艇先盛後衰，下半場在擋不住主場球星米契爾（Donovan Mitchell）的個人發揮，本身又打不出同樣質量的三分球表現之下，被爵士以更強大的攻守能量反撲吞噬，拱手讓出首戰勝利。接下來的系列賽，擅長外線攻擊的兩隊預計仍將以三分雨對噴來彼此較勁，但最終的勝負關鍵，仍在雙方的防守天王。

會這麼說，當然不只是因為戈貝爾（Rudy Gobert）搧掉了大莫里斯（Marcus Morris Sr.）最後一擊的出手，讓爵士鎖定了勝利；更是因為快艇這一方的雷納德（Kawhi Leonard）全場都沒有打出應有的攻守主宰力，才讓快艇沒能搶下首勝。

雷納德和戈貝爾都曾兩度拿下年度最佳防守球員獎項，兩人在第一戰其實都沒打出應有的防守表現，戈貝爾一直要到比賽後段才開始送出阻攻，而雷納德更是在對位時屢屢犯錯，吃下不必要的犯規。

爵士中鋒戈貝爾(中)的防守表現優異，在對決快艇前鋒雷納德(左)時硬是把他比了下去。 美聯社

原本外界預期爵士即使貴為第一種子，在系列賽卻可能對快艇不佔優勢，原因有三：一是星度不足，二是主控受傷，三是休息太久。畢竟快艇有攻守萬能的雙星在陣，爵士的雙人組即使入選過明星賽，相比之下星度仍然差了一截。加上康利（Mike Conley Jr.）受傷缺賽，少了主控的大腦，爵士的攻擊力可能被削弱。而前一輪以四比一早早淘汰灰熊的結果，可能會讓他們失去比賽的手感。

上半場的戰況看來也是如此，快艇延續了前一輪逆勢求生之後打出的氣勢，一上來就先聲奪人，反觀以逸待勞的爵士，沒有康利控球而失去節奏，以米契爾為首的一票射手更是找不到出手感覺，屢屢投出離譜的籃外空心，第一節時一度連續錯失21次出手，手感明顯生疏。

結果一切在下半場被扭轉，力戰晉級的快艇即使心理上士氣高昂，但生理上卻已經是兵疲馬困。先發球員其實根本打不好，雷納德和喬治（Paul George）上半場得分都只有個位數，反而是替補的肯納德（Luke Kennard）率先殺出拿分，才穩住快艇的火力，加上爵士自己打不好，快艇才能取得領先。等到爵士回神，尤其是米契爾火力全開之後，快艇這方主力球星的回應不足，明顯體能不濟，連先發的傑克森（Reggie Jackson）也犯滿退場，最終球隊只能敗下陣來。

快艇明星後衛喬治(中)可能是體力尚未恢復，加上爵士防守嚴密，造成他的手感相當差，全場17次出手只投進4球。 美聯社

在三分球的表現上也可以看得出來差別。爵士在這一季取代火箭，成為NBA史上單季平均投進最多三分球的球隊，他們的三分能力自不待言。而快艇本季則是以41.3%的三分命中領先全聯盟，這一季的三分準度更在史上排名第四。兩隊對戰，原本就預期將是三分大雨。

結果上半場爵士投多卻不準，27投只7中，不及快艇的23投11中，也讓快艇取得13分的領先。到了下半場，回溫的爵士硬是投進了比對手多出一倍的10記三分球，也讓球隊後來居上，取得勝利。

快艇輸掉了先機確實可惜，這代表他們又得從逆境打起。反觀爵士則是避免了上一輪首戰被灰熊偷襲的結果，守下主場優勢之後，接下來系列賽情勢大好。然而，決定此一系列賽最終勝負的關鍵，仍是在雷納德和戈貝爾這兩大防守天王的表現上。

除了進攻 雷納德還得重拾防守能量

先說雷納德，快艇能夠從獨行俠挖下的大洞裡爬出來，靠的就是雷納德的攻守表現，尤其在他關鍵時刻的連續進攻得分，更是無可匹敵。雷納德當年在馬刺是以防守起家，這幾年在暴龍和快艇打出一人當家的氣勢之後，確實是以進攻主宰比賽勝負。然而，他在比賽中的防守貢獻值依舊能夠影響戰局。

這一戰看來，雷納德在防守時犯了很多他以往不會出現的錯誤，身體的疲勞應是主因。不只讓他進攻端效率下滑，甚至在決勝追分之際沒有太多出手慾望，像是最後一擊要拚追平之際，雷納德還是選擇傳球給大莫里斯，最終比賽也以再見火鍋做收。而他的防守狀況也一樣不如以往，不只無法像先前一樣牽制其對位的攻擊手，還形成關鍵的防守失誤，讓爵士取得了可趁之機。

雷納德(左)在對獨行俠的7場比賽中已是完全燃燒小宇宙，在對爵士首戰的攻守表現都出現明顯的下滑。 美聯社

接下來雷納德是否能夠克復身心上的疲勞，找回一夫當關的求勝意志，重整快艇全隊的攻守能量，將是快艇能否挺進隊史首度西區決賽的最重要關鍵。

戈貝爾強勢出擊 快艇先發得跟著調整

至於爵士的戈貝爾，做為球隊在禁區防守基礎的重要性已不需多言，他的表現是好是壞，主要的差別是牽動了對手的佈陣策略。快艇一開賽原本仍沿用前一輪成功的五小方程式應戰，其目的很明顯，除了想要複製連勝的成效之外，就是針對戈貝爾而來。如果能夠靠著小個子的陣容，打開空間又拉昇速度，就能把戈貝爾這尊大門神給拉出禁區，不只能削減他的防守威脅，也能給快艇在內線更多輕鬆得分的機會。

首戰上半場戈貝爾也確實打不好，少了康利掌控節奏和空間，讓他在接球攻擊時得要下球，無法在最佳位置和時間出手，結果賠上了進攻犯規和失誤，限制了他的表現。然而，進攻本來就不是戈貝爾的強項，也不是爵士最需要他做的事，他在上半場完全沒有阻攻表現，才是爵士最頭大的問題。反觀對手的中鋒祖巴卡（Ivica Zubac）卻是打得風生水起，不斷地演出火鍋，大有重返先發的復活氣勢。

誰也沒想到，這對快艇反而是個問題，在原本的先發五小陣容打不出應有的攻擊能量，替補的祖巴卡又表現出色，逼得總教練泰隆魯（Tyronn Lue）只能增加祖巴卡的上場時間，此舉打翻了賽前的戰略設定，結果比賽天平也因此開始倒向爵士想要的方向，讓戈貝爾在下半場的表現回升，快艇就此失去了一開始的優勢。

快艇中鋒祖巴卡(右)在季後賽首輪被獨行俠戲耍，讓他幾乎豪無用武之地。但是在面對爵士首戰時，祖巴卡在上半場恢復身手，壓得爵士喘不過氣來。 美聯社

接下來戈貝爾的表現若是更加出色，將會讓快艇在佈陣選擇上陷入兩難。是否該續用小球陣容？還是該讓祖巴卡重回先發？這會是另一個影響系列賽的關鍵決定。

在主隊爵士贏下第一戰之後，看似暫時不會上演「喧賓奪主」的客隊勝出定律。加上康 利即將復出，配合米契爾的發揮，爵士看來會是愈打愈好。反觀快艇沒有時間休息恢復，尤其他們三大控衛全數超過三十歲，系列賽到了後段，體能不足會對他們更加不利。在這些因素之外，戈貝爾和雷納德這兩位年度最佳防守球員的表現，更是足以影響對手的策略選擇。未來系列賽會如何發展，關鍵仍是在這兩人身上。