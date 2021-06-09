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NBA／克服上半場身體不適 米契爾下半場轟32分破快艇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
爵士隊大將米契爾（ Donovan Mitchell）克服身體不適問題，下半場火力全開，全場45分有32分集中在後兩節。 路透社
爵士隊大將米契爾（ Donovan Mitchell）克服身體不適問題，下半場火力全開，全場45分有32分集中在後兩節。 路透社

上半場只拿13分，爵士隊大將米契爾（ Donovan Mitchell）克服身體不適問題，下半場火力全開，第三節就先連進4球，全場更轟下45分，率隊以112：109逆轉快艇隊，在西區季後賽第二輪拔得頭籌。

爵士雖是主場隊伍，上半場卻打得掙扎，首節僅拿18分，半場打完還以47：60落後，不過米契爾第三節演出個人秀，連打進4球外，開節9分鐘就轟下16分，率隊打出單節32：19攻勢，將領先要回手中。

米契爾透露，今天其實有點不舒服，還有些頭痛，身體狀況影響到開賽表現，「上半場我沒為球隊做太正確的事，這吞噬了我。」他坦言自前兩節自己攻守都不佳，沒能正確解讀比賽，被對手一再進球，「在那狀況下我有點懶，疲勞影響到我，所以終場時我告訴自己『看著，要去找到方式』。」

第三節就率隊打出一輪猛攻，率隊逆轉的米契爾說：「我很開心能掌握節奏，這是我整個職業生涯都尋求進步的事情。」

他下半場轟下32分，個人季後賽第3次半場得分超過30分，追上艾佛森（Allen Iverson）紀錄，並列NBA近25年來最多；今天他的45分包括15投6中的三分球，還有8投7中的罰球，下半場站上罰球線時，主場球迷紛紛大喊「MVP」致敬。

今天爵士三分球50投17中，米契爾和克拉克森（Jordan Clarkson）聯手包辦12球，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也贊助3記三分球在內的18分。

米契爾 爵士

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