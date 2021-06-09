聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／克服上半場身體不適 米契爾下半場轟32分破快艇
上半場只拿13分，爵士隊大將米契爾（ Donovan Mitchell）克服身體不適問題，下半場火力全開，第三節就先連進4球，全場更轟下45分，率隊以112：109逆轉快艇隊，在西區季後賽第二輪拔得頭籌。
爵士雖是主場隊伍，上半場卻打得掙扎，首節僅拿18分，半場打完還以47：60落後，不過米契爾第三節演出個人秀，連打進4球外，開節9分鐘就轟下16分，率隊打出單節32：19攻勢，將領先要回手中。
米契爾透露，今天其實有點不舒服，還有些頭痛，身體狀況影響到開賽表現，「上半場我沒為球隊做太正確的事，這吞噬了我。」他坦言自前兩節自己攻守都不佳，沒能正確解讀比賽，被對手一再進球，「在那狀況下我有點懶，疲勞影響到我，所以終場時我告訴自己『看著，要去找到方式』。」
第三節就率隊打出一輪猛攻，率隊逆轉的米契爾說：「我很開心能掌握節奏，這是我整個職業生涯都尋求進步的事情。」
他下半場轟下32分，個人季後賽第3次半場得分超過30分，追上艾佛森（Allen Iverson）紀錄，並列NBA近25年來最多；今天他的45分包括15投6中的三分球，還有8投7中的罰球，下半場站上罰球線時，主場球迷紛紛大喊「MVP」致敬。
今天爵士三分球50投17中，米契爾和克拉克森（Jordan Clarkson）聯手包辦12球，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也贊助3記三分球在內的18分。
NBA季後賽第2輪最新賽況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言