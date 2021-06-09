NBA／波特背傷問題不大 金塊期待G2傷兵巴頓回歸
西區季後賽第二輪沒拿搶下首戰勝利，金塊隊教頭馬龍（Michael Malone）迎接第2戰前透露，小前鋒波特（Michael Porter Jr.）面對太陽隊的第二戰將出賽，另一方面後衛巴頓（Will Barton）經過近兩個月休養也準備復出，是球隊搶勝利多。
波特昨天首戰背部有些不適，不過經過整天治療，馬龍也和子弟兵聊過，相信明天第2戰上場問題不大，金塊教頭說：「除非有任何不可預見的因素，波特第二戰上場應該沒問題。」
波特菜鳥球季就因背傷問題整季報銷，不過本季第3個賽季已是金塊重要得分手，昨天第二輪首戰上場31分鐘，貢獻15分和7籃板，是新科MVP約柯奇（Nikola Jokic）的得力助手之一。
4月24日面對勇士隊成傷兵的巴頓，季後賽第二輪也有望回歸，成金塊少了穆雷（Jamal Murray）後的好消息。
馬龍今天並沒承諾巴頓明天就會上陣，不過有提到他今天練習狀況極佳，回到主場的第3戰復出應沒問題。
「巴頓狀況很好，所以我當然會把它擺入明天上場的候選名單，現在我不會說他肯定會打，我們會持續和他以及訓練團隊溝通，不過對我來說，看他今天的表現，我很期待他明天能有些上場時間。」馬龍也補充說，如果第2戰巴頓沒上場，第3戰就很有機會，「但這也不是保證，所以我們也別太興奮。」
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