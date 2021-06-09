尼克一輪遊已讓紐約滿意 湖人提早打包傷了洛城心

上周短短不到24小時內，NBA最招牌的兩隊，也分別代表美國東西兩岸兩大城市的約尼克隊與洛杉磯湖人隊紛紛於季後賽第一輪意外落馬。這不免讓NBA球迷有點驚訝，兩支球隊分別在球季的不同階段都被各界看好能在季後賽打出一番作為，沒想到居然在沒有太強勢的抵抗下敗陣，可以說是有一點點的難看。

如果在去年NBA開季前，有人預測紐約尼克隊會以東區高種子資格進季後賽，和有兩名五星級球員的洛杉磯湖人隊會在季後賽第一輪爆冷出局，那麼預測的人一定會被各界噓爆。但偏偏這情況就是發生了。

先談紐約尼克隊，該隊過去七年一直是NBA的「見笑隊」，多種不名譽的戰績紀錄紛紛靠著連敗和人謀不臧的管理搞成一支千年爛隊，但沒想到今年開低走高，開季前各界不但不看好尼克隊，甚至認為第一主將藍道(Julius Randle)在季中時可能都會被交易出去，沒想不但沒發生，藍道還成為明星球員。整隊以他為主要攻擊箭頭，配合回鍋老將羅斯(Derrick Rose)和一群小將等，在教練提柏杜(Tom Thibodeau)的帶領下挺進七年來尼克隊的第一個季後賽。

尼克在季中換來老將羅斯(中)是球隊本季最成功的策略，他在季後賽的表現更是讓球隊雖敗猶榮，也讓球迷覺得值回票價。 美聯社

尼克隊在士氣高昂、主場麥迪遜廣場花園(MSG)成為疫情後第一個坐滿率達90%以上的NBA球場下，迎戰不被看好的亞特蘭大老鷹隊。本以為尼克隊可以順利挺進第二輪，沒想到老鷹隊居然出現神射手柯瑞(Stephen Curry)的接班人楊恩(Trae Young)，「吹羊」帶領鷹群兄弟將紐約佬殺的心服口服。

以筆者唯一看完整場比賽的第三戰來說，楊恩化身為傳球加強版的柯瑞，將尼克隊還不錯的防守徹底毀掉。當場比賽看得差不多時，筆者腦中有一個簡單數學公式，尼克隊整場比賽的人力發揮是「2+1+1+1+2」，兩個2分別就是失常的藍道和回春的羅斯。而老鷹隊則是2X(1+1+1+1)+2，而那個唯一的2就是楊恩自己，他能投又能傳，將老鷹隊的攻勢打的很靈活。相反地，尼克隊則淪於單調的個人進攻和幾個簡單接傳，所以尼克隊和球迷雖然抱了極高的期望進季後賽，甚至小覷的老鷹隊，但最後以一勝四負敗下來，加上6日老鷹再次爆冷於客場將東區冠軍賽看好的費城76人隊於第二輪第一場給迎頭痛擊，尼克隊也算是輸得心服口服。

老鷹後衛楊恩(右)在第二輪首戰繼續發揮，率隊爆冷打敗76人，尼克首輪被老鷹淘汰也並不丟臉了。 美聯社

尼克隊在第二戰勝利時當晚，球迷太過於興奮，球賽散場後球迷聚集在球場曼哈頓中城附近開始鼓譟，一副要起鬨鬧事的感覺，害得警方調動人馬出來戒備，但也看到可憐的尼克球迷，七年沒季後賽可看，難得贏一場，開心成這樣。從此可看出，至少未來的幾年尼克隊終於可跳脫出爛隊之林，今年季後應該要在自由球員市場和選秀會上更積極操作，不至於發生過去幾年付高薪也不見大牌球員願意來打球的現象。

但無論如何，今年尼克打出這樣的成績算是開低走高，一個在疫情末期讓紐約人驚喜的一季。

再談到西岸第一隊洛杉磯湖人隊，該隊今年會打成這樣，甚至是詹姆斯職業生涯第一次在季後賽第一輪就被打包回家。我們可以這麼形容湖人隊：「天分無限、但傷情卻不斷」。按湖人隊的陣容其實不差，但壞就壞在該隊整季受傷兵影響，尤其兩大主將詹姆斯與戴維斯(Anthony Davis)兩人輪流受傷作壁上觀，使得該隊的戰績一直在季後賽資格的低種子名次徘徊。

其實詹姆斯本人之前就預感到了這樣的情況會發生，在5月初時他大概察覺到湖人隊這樣打下去，就算進季後賽也會處於劣勢，因此開始批評NBA新制外卡資格賽，他很清楚湖人隊有天分、但傷病問題嚴重，適合少打、快打、速戰速決，沒想到第一輪的結果真的被他預感中地，遇上今年一直都處於高檔的鳳凰城太陽隊，下場就是如此。

詹姆斯早知湖人在主將受將的情況下，季後賽恐怕會危機重重，只是他沒想到湖人會輸的那麼快，在第一輪就被打得潰不成軍。 美聯社

湖人隊的情況有點像是過去幾年的美職棒紐約洋基隊，就實力和深度可說是聯盟上等，但很抱歉，無法上場做出貢獻，哪管你能揮出幾十支全壘打的恐怖打擊陣線都沒用，最後就是被淘汰出列。

此外，湖人隊進入季後賽在用兵上也很讓人摸不著頭緒。曾獲得最佳第六人的肌肉中前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)在季後賽沒有被重用，其他幾名大個如專門用來打季後賽用的佐蒙德(Andre Drummond)也莫名其妙地坐冷板凳，反而還不如老將小蓋索(Marc Gasol)上場時間多。

上周末前湖人隊球星魔術強森(Magic Johnson)也跳出來批評控球後衛施羅德(Dennis Schroder)不夠格當湖人隊員，認為他季後賽打得馬馬虎虎，可見得進入今年夏季，湖人隊在陣容和教練人事方面將會有一些變動。

湖人讓佐蒙德(右)的上場時間偏低，要不然應該能稍微牽制太陽的攻勢。 美聯社

但無論如何，NBA今年成功地在美國新冠疫情末期下打完季賽，美國企業和各大城市陸續開始解封，只要總冠軍賽成功打完，對聯盟、球隊和球迷都是皆大歡喜的一季。