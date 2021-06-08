快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

NBA／自認未獲獨行俠二當家待遇 波爾辛吉斯感到挫折

聯合新聞網 / 綜合報導
波爾辛吉斯不清楚自己在獨行俠的定位。 美聯社。
波爾辛吉斯不清楚自己在獨行俠的定位。 美聯社。

獨行俠首輪面對快艇，雖一度取得2比0領先優勢，但最終血戰7場後仍落敗，獨行俠明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）此系列賽綁手綁腳，場均13.1分、5.4籃板，三分命中低到只剩2成9，被外界視為系列賽吞敗的罪魁禍首，根據《ESPN》記者麥克馬翰（Tim MacMahon）報導，波爾辛吉斯認為自己應該在獨行俠扮演更重要的角色，掌握更多的球權，但始終未能如願，這也因此讓波爾辛吉斯始終感到挫折。

2019年獨行俠選擇將仍在養傷的波爾辛吉斯交易進來，盼望與唐西奇（Luka Doncic）的歐陸組合，能成為後諾維茨基（Dirk Nowitzki）的建隊核心，但以波爾辛吉斯的個人打法及球隊為他所設的戰術，充其量也只是獨行俠的第3號進攻選擇，就連波爾辛吉斯也坦言不清楚自己在球隊的定位。

「我還沒考慮過這個問題，當然心理上會有一點糾結，因為這個系列賽我所做的事情，都不是我習慣的，也讓我打得非常不舒服，有點像是回到我的新秀時期，爭搶進攻籃板、努力防守、全場來回奔跑，做出所有可以影響比賽的小事，這就是我在這個系列賽所發揮的。」

根據麥克馬翰指出，唐西奇總是在吸引鎂光燈的焦點，波爾辛吉斯則認為自己在最後才被想起，完全沒有獲得二當家該有的待遇，而波爾辛吉斯也經常在賽後訪談中，也會輕微透露相關訊息，例如在得高分的表現說「球今天流動不錯」， 若是在得分低落時則提到「我今天沒有在球隊進攻的一部分」等。

在第七戰賽後，波爾辛吉斯也提到這不習慣的角色定位，是給心理層面的一大挑戰，他也全盤接受外界的批評，會嘗試保持職業態度去面對。

波爾辛吉斯

相關新聞

NBA／保羅末節14分擊碎金塊 更開心隊友表現被看到

鳳凰城太陽在今天與丹佛金塊的西區季後賽第二輪首戰賽事中，靠著老將保羅（Chris Paul）在末節進帳14分的表現拉開差...

NBA／季後賽三命中率「190」 杜蘭特輕描淡寫談表現

布魯克林籃網在今天與密爾瓦基公鹿的系列賽第二戰中，靠著杜蘭特（Kevin Durant）上場33分鐘就拿下32分、6助攻...

NBA／「字母哥看起來很驚慌」 球評同情：公鹿靈魂被奪走

未能把握哈登(James Harden)缺陣拔得頭籌的公鹿，今(8日)系列賽第2戰挑戰籃網再顯疲態，面對攻守失序的公鹿，籃網毫不留情以21顆三分球轟炸對手，一度領先高達49分，最終籃網以125比86痛

NBA／謹慎因應公鹿反撲 奈許：贏幾分只是1場比賽

籃網在第二輪第2戰再以39分之差痛宰了公鹿，創下隊史季後賽最大勝分紀錄。這也是籃網自2002-03年以來首度在東區第二輪系列賽中取得2比0領先優勢，當年籃網最終殺進了總冠軍賽，不過6戰敗給馬刺。

快艇加足馬力死裏逃生 第二輪應能6戰搞定爵士

「快艇對獨行俠」系列賽快艇兩度死裡逃生，開局連輸兩個主場陷入0：2落後，接下來輸掉天王山之戰再陷2：3劣勢，快艇只要再輸一場就要被獨行俠淘汰，毫無退路。快艇G6靠雷納德45分，三巨頭雷納德+喬治+傑克

圍繞雙核心與自家新秀 湖人下季陣容該怎麼變？

按照慣例，若洛杉磯湖人隊在6月份召開球員面談，多半是對NBA總決賽的陣容調整，並且屬於正向的結果，例如贏得年度總冠軍。不過，今年氣氛大不同，季後賽首輪出局後全隊氣氛低迷，雖可推託為主力球星傷勢影響，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。