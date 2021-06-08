NBA／自認未獲獨行俠二當家待遇 波爾辛吉斯感到挫折

獨行俠首輪面對快艇，雖一度取得2比0領先優勢，但最終血戰7場後仍落敗，獨行俠明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）此系列賽綁手綁腳，場均13.1分、5.4籃板，三分命中低到只剩2成9，被外界視為系列賽吞敗的罪魁禍首，根據《ESPN》記者麥克馬翰（Tim MacMahon）報導，波爾辛吉斯認為自己應該在獨行俠扮演更重要的角色，掌握更多的球權，但始終未能如願，這也因此讓波爾辛吉斯始終感到挫折。

2019年獨行俠選擇將仍在養傷的波爾辛吉斯交易進來，盼望與唐西奇（Luka Doncic）的歐陸組合，能成為後諾維茨基（Dirk Nowitzki）的建隊核心，但以波爾辛吉斯的個人打法及球隊為他所設的戰術，充其量也只是獨行俠的第3號進攻選擇，就連波爾辛吉斯也坦言不清楚自己在球隊的定位。

「我還沒考慮過這個問題，當然心理上會有一點糾結，因為這個系列賽我所做的事情，都不是我習慣的，也讓我打得非常不舒服，有點像是回到我的新秀時期，爭搶進攻籃板、努力防守、全場來回奔跑，做出所有可以影響比賽的小事，這就是我在這個系列賽所發揮的。」

根據麥克馬翰指出，唐西奇總是在吸引鎂光燈的焦點，波爾辛吉斯則認為自己在最後才被想起，完全沒有獲得二當家該有的待遇，而波爾辛吉斯也經常在賽後訪談中，也會輕微透露相關訊息，例如在得高分的表現說「球今天流動不錯」， 若是在得分低落時則提到「我今天沒有在球隊進攻的一部分」等。

在第七戰賽後，波爾辛吉斯也提到這不習慣的角色定位，是給心理層面的一大挑戰，他也全盤接受外界的批評，會嘗試保持職業態度去面對。