NBA／「字母哥看起來很驚慌」 球評同情：公鹿靈魂被奪走

未能把握哈登(James Harden)缺陣拔得頭籌的公鹿,今(8日)系列賽第2戰挑戰籃網再顯疲態,面對攻守失序的公鹿,籃網毫不留情以21顆三分球轟炸對手,一度領先高達49分,最終籃網以125比86痛宰公鹿,系列賽取得2比0領先,賽後轉任球探的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)也替公鹿深表同情,「他們的靈魂被奪走了。」

儘管籃網三巨頭缺一,但仍靠著杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)兩大球星主導攻勢,兩人合力貢獻54分,將公鹿打的潰不成軍,首戰砍下32分的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)以15投8中攻下18分,但隊友未能給予火力支援,面對籃網下起三分雨,公鹿顯得無力招架,團隊三分球命中率僅2成9,最終公鹿只能苦吞客場2連敗,將回到密爾瓦基試圖扳回顏面。

根據《ESPN Stats & Info》數據,公鹿此戰狂輸39分為隊史季後賽第2慘,2015年當時仍不成氣候的字母哥、米道頓(Khris Middleton)帶領公鹿,面對當時由羅斯(Derrick Rose)、巴特勒(Jimmy Butler)及諾亞(Joakim Noah)領軍的公牛,最終第6戰以66比120遭牛群踐踏,輸54分仍是公鹿隊史最難堪紀錄。

籃網一哥杜蘭特此戰再度開啟「死神模式」,以6成6投籃命中率攻下32分,這也讓曾對KD頗有微詞的柏金斯,也對這位前隊友豎起大拇指,「KD和籃網已經把公鹿的靈魂奪走了,字母哥在場上看起來很驚慌。」

KD and the Nets has already snatched the soul outta of the Bucks! Giannis out there looking spooked. Carry on...