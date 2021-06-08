NBA／湖人雙星因傷所苦 傳將退出東京奧運

美國男籃總教練波波維奇（Gregg Popovich）可能無法在東京奧運仰賴湖人雙星詹姆斯、戴維斯，因為根據媒體今天的報導，兩人將退出奧運。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）引述與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis ）親近的消息來源所言做出報導，稱兩人是因為本季傷痛纏身，因此做出這樣的決定。

本季72場例行賽，詹姆斯因為腳踝傷勢，只打了45場比賽，戴維斯則因為小腿拉傷、阿基里斯腱發炎等問題，只打了36場比賽。戴維斯在本季的季後賽，也曾因鼠蹊部拉傷和膝關節過度伸展等問題缺陣。

美國職籃NBA洛杉磯湖人也因為這兩大球星的傷勢問題，一路打得跌跌撞撞，好不容易拿下季後賽門票，卻又在七戰四勝制首輪以2比4遭太陽淘汰。

湖人上季在聯盟於奧蘭多附近設置的「泡泡」隔離園區奪下總冠軍後，只有短暫的休息時間，他們在本季季後賽首輪與鳳凰城太陽打了6戰後，就在上週敗下陣來。

戴維斯在湖人、太陽系列賽第4戰，打了約20分鐘後受傷退場，第5戰高掛免戰牌後，第6戰也只打了5分鐘。在3場對太陽打完全場的比賽中，戴維斯平均每場比賽可獲27分、9.3籃板、3助攻。本季例行賽，戴維斯平均每戰能有21.8分、7.9籃板、3.1助攻的成績。

在對太陽的系列賽，詹姆斯6戰都有出賽，平均上場37分鐘，有23.3分、7.2籃板、8助攻的成績，例行賽則可繳出平均25分 、7.7籃板、7.8助攻的成績。

「運動員」的報導也指出，金州勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）披上美國男籃球衣參加奧運的機率是「一半一半」，波特蘭拓荒者一哥里拉德（DamianLillard）則是對打奧運「很有興趣」。