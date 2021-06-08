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NBA／保羅末節14分擊碎金塊 更開心隊友表現被看到

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
儘管成為球隊最大贏球功臣，但保羅強調自己更開心其他隊友能夠在這場全國性的賽事中讓大家看到他們的表現。 法新社
儘管成為球隊最大贏球功臣，但保羅強調自己更開心其他隊友能夠在這場全國性的賽事中讓大家看到他們的表現。 法新社

鳳凰城太陽在今天與丹佛金塊的西區季後賽第二輪首戰賽事中，靠著老將保羅（Chris Paul）在末節進帳14分的表現拉開差距，以122：105擊敗金塊搶下首勝，儘管成為球隊最大贏球功臣，但保羅強調自己更開心其他隊友能夠在這場全國性的賽事中讓大家看到他們的表現。

36歲的保羅在今天與金塊之戰進帳21分、11助攻、6籃板，成為聯盟近30年來除了奈許（Steve Nash）和史塔克頓（John Stockton）外，第三位在季後賽達成20分、10助攻的36歲以上球員。

儘管老而彌堅的表現受到外界的稱讚，但已見過無數大場面的保羅強調，自己更開心的是球隊其他球員的表現被看到，「我對於球隊的表現一點都不感到訝異，也很開心在這種全國的賽事中讓大家看到我們是誰，布克（Devin Booker）很特別，其他人的表現我也一直看在眼裡，像是布里吉斯（Mikal Bridges）、克勞德（Jae Crowder）佩恩（Cameron Payne）等人，我們證明了自己是一個很棒的團隊，還有出色的教練團。」

前一輪從詹姆斯（LeBron James）手中接下簽名球衣的布克，今天也有21分、8助攻，談到保羅末節接管戰局的表現時，他說：「我們感受到他帶來的能量和激情，事實上，這個賽季我們就是一直在追隨他的領導。」

保羅 金塊 布克

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