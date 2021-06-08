企排／台中太陽神粉絲命名小太陽 球員動向疫情後亮相

由台中市冠名的長力男排在日前宣布正名為「台中太陽神」，並希望引領國內排球走向職業化後，今天也宣布由球團發起的官方認證粉絲名投票結果，正式命名為「小太陽」，球隊也陸續推出小學堂體育課、Podcast錄製等活動，並將公布相關周邊商品，希望在疫情當下仍能與球迷來個另類互動。

去年冠名台中後就在企排16年拿下亞軍的長力男排，季後宣布正名為台中太陽神，並將打造職業化球隊經營模式，從教練團、行政、行銷以及媒體公關一條龍的組織來扮演推手，跟原本的長力育樂也會繼續維持良好的互動，帶著他們的祝福及遠景，將台灣排球邁向職業化。

而太陽神也在今天宣告由球團發起的官方認證粉絲名正式命名為「小太陽」，太陽神球團指出，這次投票活動獲得廣大球迷的回應及創意，從太陽能、太陽餅、太陽花、向日葵等等進行廝殺，最終在球迷踴躍投票之下，由「小太陽」以將近2000多票遙遙領先獲勝。

不畏疫情影響，台中太陽神男子排球隊除了球員居家自主訓練之外，最近個人社群上，球員頻頻直播與粉絲作互動，除了宣導大家共同努力做好防疫之外，鼓勵粉絲在家不要亂跑，空中支援直播，與球員來個另類球迷粉絲互動會。

太陽神球團指出，因為疫情的關係，沒辦法與球迷直接的互動，但太陽神的熱血旅程已經展開，球團鼓勵大家可以持續關注台中太陽神近期動向，第一階段太陽神小學堂體育課已經展開，由球員示範居家可自主的運動訓練大受好評，接下來Podcast廣播錄製準備就緒、相關周邊商品蓄勢待發，大家最想知道的下一季球員簽約部份，球團表示現在防疫為先，待疫情過後就會正式亮相。