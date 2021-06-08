NBA／季後賽三命中率「190」 杜蘭特輕描淡寫談表現

布魯克林籃網在今天與密爾瓦基公鹿的系列賽第二戰中，靠著杜蘭特（Kevin Durant）上場33分鐘就拿下32分、6助攻、4籃板的高效率表現，以125：86輕取公鹿，取得系列賽2：0領先，不過賽後杜蘭特強調，球隊只是做到該做的事情，在主場拿下2連勝，接下來前往公鹿主場仍須小心應戰。

季後賽手感火熱的杜蘭特，在與塞爾蒂克的系列賽中就有平均32.6分的高水準演出，而第二輪面對公鹿他的手感持續火燙，繼首戰拿下29分後，第二場比賽又以18投12中的高效率演出拿下32分，幫助籃網在上半場打完就已經大幅領先公鹿，最終也以39分差距取勝。

杜蘭特在今年季後賽前7場比賽打完後，三項命中率分別為，投籃命中率5成5、三分球命中率5成、罰球命中率9成1，平均32分、7.3籃板，在進攻端幾乎無人能擋，在今天帶領球隊收下系列賽二連勝後他說：「我不能說我們做得多好，因為還有很長的路要走，尤其他們回到主場後會變得很難應付，我們只是做好守衛主場的工作，沒什麼了不起的。」

兩年前的明天，當時還效力勇士的杜蘭特在總冠軍賽中遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，談到兩年過後重返季後賽行列，他說：「那已經是很久以前的事情了，我沒有太多想法，我該做的就是訓練、看影片、準備好下場比賽。」

儘管杜蘭特對於個人表現說得輕描淡寫，但隊友厄文（Kyrie Irving）就直言，他在場上幾乎是打得輕鬆寫意，談到球隊大勝時，厄文則說：「我們每個人都很特別，不但無私還團結一心，我們還會繼續進步下去的，當大家都有所貢獻時，就會得到回報。」