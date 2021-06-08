快艇加足馬力死裏逃生 第二輪應能6戰搞定爵士

「快艇對獨行俠」系列賽快艇兩度死裡逃生，開局連輸兩個主場陷入0：2落後，接下來輸掉天王山之戰再陷2：3劣勢，快艇只要再輸一場就要被獨行俠淘汰，毫無退路。快艇G6靠雷納德45分，三巨頭雷納德+喬治+傑克森聯手攻下90分，G7靠43投20中三分球，連勝兩場完成逆襲。

眼前這支即將面對西區第一種子爵士的快艇，已經跟例行賽那支快艇不同。快艇先發中鋒祖巴茲對獨行俠G6、G7兩戰幾乎跌出輪，208公分大前鋒伊巴卡還在傷停，前鋒莫里斯打上先發中鋒，原先發後衛貝佛利已經被棄用，進攻得分和破壞力更出色傑克森站上先發，他是快艇第三重要武器，二年級菜鳥後衛曼恩成了快艇板凳最重要替補。

快艇對獨行俠系列賽已經轉變小個子陣容，也就是俗稱「五小」，快艇利用對位和換防打出更多攻防轉換、錯位優勢，創造擋拆出手空間和一對一機會。五小陣容讓獨行俠原本防守不好，缺少第二、第三穩定得分點罩門，漏洞被放大。

傑克森(左一)、莫里斯(左二)、曼恩(右一)在首輪異軍突起，讓快艇能適時變陣五小陣容打出快狠準球風，讓獨行俠措手不及，他們可能也會繼續用這套模式來對付爵士。 美聯社

爵士陣容、攻防武器、板凳深度比獨行俠更完整。爵士擁有兩名創造力和個人得分能力出色後衛康利、米契爾，這是獨行俠不及之處，中鋒戈貝爾進攻平凡，但他是爵士防守體系神經中樞，波格丹諾維奇、克拉克森、英格斯都是擅長投籃和得分好手，充滿侵略性，後衛歐尼爾、前鋒尼恩經常有神來之筆。

如果快艇跟爵士正面交鋒，你一拳我一掌，爵士會更佔優勢。爵士攻防武器更豐富，但打法和應變相對單調，除了擋拆、中路直搗灌籃，就是外傳三分射手，剩下就是靠米契爾、克拉克森一對一和打爛仗改變比賽。板凳和進攻武器更多，這是爵士對快艇最大優勢。當戰局吃緊或必要，爵士也有能力和人手能轉換「五小」陣容，但這會是快艇最想看見的對位，雷納德+喬治+傑克森+莫里斯+巴頓「五小」，爵士很難跟快艇比速度+拚投籃+創造各種錯位。

爵士人手充足，但進攻模式較為單調，除了後衛米契爾(右)跟替補後衛克拉克森進行切入與擋拆外，其他球員大多喜歡埋伏在三分線外出手。 美聯社

快艇應該會持續運用「五小」陣容，迫使爵士中鋒戈貝爾，替補中鋒費佛斯成了錯位目標和防守漏洞，快艇需要打出攻防轉換和三分火力，一舉壓制爵士，減少陷入半場攻防胡同。快艇想要淘汰爵士的最大困窘是板凳太差，一旦三分線不能投出基本水平，每場命中14-15個三分，拉不開空間，也被爵士外線、擋拆撕裂防線，快艇就會窮於招架，最終被爵士窒息防守和三分雨完全掩埋。

快艇現在板凳最重要第六人是後衛曼恩，但曼恩是誰？絕大多數人都不認識他，他也只能打出1-2場好球，扮演奇兵。朗多季後賽表現一點都不像「季後賽朗多」，對爵士系列賽如果朗多不能馬上變身，快艇這條板凳和進攻得分都會遇上很大麻煩。後衛肯納德是快艇還可以打出來的板凳牌，但他只在獨行俠G7派上用場，教練對他信心和使用方式都很猶豫，缺乏信心。

快艇替補後衛朗多(左)明明是季後賽經驗最豐富的老將，但在首輪可能跟隊友祖巴茲(右)一樣被唐西奇(中)搞昏了頭，表現大失水準，但接下來對爵士的比賽應該很有機會清醒過來，對快艇將會有很大的幫助。 美聯社

快艇這個系列賽必須贏在速度、三分球和攻防對位，這也是目前快艇想要主打球風。爵士雖然打法和風格單調許多，容易被預判，但爵士是今年NBA三分投最多，進最多的球隊，三分球一旦瘋起來、準起來，快艇一旦外線手感不穩，或者防守端失衡掉以輕心，就會付出慘痛代價。

制敵機先，快艇需要先發制人，搶下系列賽氣勢，不能跟爵士打持久戰。爵士板凳和最佳第六人都要比快艇更有侵略性，快艇必須速戰速決，戰線拉長，對快艇更加不利。

系列賽決勝關鍵就是三分球，三分球決勝高下就在對位和防守緊密度，快艇五小陣容一旦能讓爵士三分失去水平，情勢就容易判定。