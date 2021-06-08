圍繞雙核心與自家新秀 湖人下季陣容該怎麼變？

按照慣例，若洛杉磯湖人隊在6月份召開球員面談，多半是對NBA總決賽的陣容調整，並且屬於正向的結果，例如贏得年度總冠軍。不過，今年氣氛大不同，季後賽首輪出局後全隊氣氛低迷，雖可推託為主力球星傷勢影響，但其他人沒能銜接戰力，顯示現有陣容並不理想。

過往，每一場比賽之後湖人隊的更衣室湧入大批媒體，要進入裡面採訪甚至得排隊，尤其新冠疫情爆發後，球團直接關閉，改將所有記者導向專屬的媒體室，以致於流程拉得更長、更繁瑣。湖人隊的媒體採訪時段，足足長達近六小時之久，眾人均圍繞總教練佛蓋爾（Frank Vogel）與球團副主席兼籃球營運長裴林卡（Rob Pelinka ）討說法。

此番焦點在自由球員市場，因為湖人隊去年的奪冠陣容經歷一波洗牌後，如今還會有第二波。除了詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)，誰都可能送出洛杉磯，陣中約滿的球員多達十人，裴林卡說：「我以為今年的是奪冠陣容，最終會跟理想有差距，很大原因是外界因素譬如傷勢。」他坦承，從本季成績觀之有很多部分需要改進，包括重組一支更出色的球隊。

戴維斯（右一）、詹姆斯(左二）和凱威爾波普(左一)是湖人下季開始確定還會在的球員，後兩人合約要到2023年才會到期，戴維斯則是到2025年。 美聯社

理論上，湖人隊現有五人納合約限制內，包括上一季補進、有球員選擇權的哈瑞爾（Montrezl Harrell），仍剩下一年約的加索（Marc Gasol）和甫續約的庫茲馬（Kyle Kuzma）。老實說，這三人表現均差強人意，不單是季後賽低迷，連例行賽亦是起伏不定，被外界視為合約內、但偏向交易出去的對象。至於麥克金尼（Alfonzo McKinnie）是非保證約，預計直接釋出。

至於公開喊話長留洛杉磯的施羅德（Dennis Schröder），以及板凳出發卻頗為搶眼的卡盧索（Alex Caruso）和塔克（Talen Horton-Tucker），預料將與湖人隊開啟談判。在維持薪資空間、避免懲罰性豪華稅的前提下，裴林卡得絞盡腦汁確立輔佐詹姆斯、戴維斯的要角。

施羅德(右)雖然放話下季仍想留在湖人，但湖人恐怕無法再付他1550萬美元的高薪。 美聯社

裴林卡指出，球團高層賦予他充分的自由度談約，目標是明智打造具有競爭力的隊伍。如何找到奪冠拼圖、不支付豪華稅，會是這位總管季外的課題。在洛杉磯的體育媒體披露，今年球季進行中球隊已經展開閉門會談，主要成員有裴林卡、佛蓋爾、詹姆斯和戴維斯，他們針對目前陣容列出一份名單，「雙星」在場上與所有人並肩作戰，對每一位的能力和程度瞭若指掌。

保持全員健康是前提，但是在陣容殘缺時，能否有人遞補戰力，會是下階段湖人物色的重點。佛蓋爾說：「是的！我們觀察球員名單的每一個人，沙盤推演過若陣容完整，這樣一支湖人隊能走多遠。」季初，湖人隊這陣容一度打出全聯盟次佳的21勝6敗成績，但從戴維斯受傷後全亂了套，陣容開始逐步瓦解，促使球團做陣容更替的早期部署。