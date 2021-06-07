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NBA／驟死戰遭淘汰 唐西奇創紀錄無感

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊唐西奇。 美聯社
獨行俠隊唐西奇。 美聯社

獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）今年季後賽表現亮眼，今天驟死賽更是全場30投17中，包括11投5中的三分球，狂轟生涯季後賽新高46分，寫下多項紀錄，但球隊最終以111：126敗給快艇隊遭淘汰，讓唐西奇對個人紀錄「無感」。

「從我加入後，我們打進季後賽兩次，兩次都輸了。」唐西奇表示，季後賽個人表現沒能回勝利，就沒特別意義，「總結來說，我們是被找來贏球的，但卻沒有做到。」

根據統計，唐西奇以22歲又98天成為搶7大戰轟進至少40分的最年輕球員，改寫「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的23歲又140天紀錄；巧合的是，「小皇帝」2008年東區第二輪的第7戰面對塞爾蒂克隊攻下45分，但球隊也是落敗一方。

獨行俠今天的團隊得分中，有77分是來自唐西奇的得分和助攻，這項成績也寫下史上搶7大戰的新紀錄；他季後賽7場比賽場均35.7分、10.3助攻、7.9籃板，也成為史上單一系列賽場均至少35分的最年輕球員。

儘管季後賽旅程已結束，獨行俠教頭卡萊爾（Rick Carlisle）仍讚卡萊爾是「世界上前5」的球員，接續仍會以唐西奇為主來打造，球季外在許多方面都有努力空間。

唐西奇 獨行俠 小皇帝

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