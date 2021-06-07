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NBA／詹皇出局酸言四起 新秀抱不平：有人不懂他的偉大
2020賽季的總冠軍湖人，本季慘遭滑鐵盧季後賽首輪出局，一哥詹姆斯（LeBron James）成了眾矢之的，批評與質疑的聲浪四起，卻也有NBA球員對此表示不解，發文替聯盟第一人抱不平。
本季展現出過人天賦的灰狼狀元愛德華（Anthony Edwards）在IG表示：「從沒看過有球員輸球能像詹姆斯一樣，馬上引發風潮，批評排山倒海而來，有些還帶有恨意，我想即使他退休了，還是有人不懂他的偉大之處，還好我是懂得欣賞的那個。」
魔術新秀漢普頓（RJ Hampton）也表示不解：「我無法體會針對詹姆斯的誹謗……這個人已經打了18年了，即使是布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）或鄧肯（Tim Duncan）等人，在他們第18個賽季也不曾遭受這種對待。」
I don’t get the LeBron slander... man is in his 18th season , nobody talked down on Kobe, Shaq , Dirk, Tim Duncan when they were in their 18th season 🤷🏽♂️— RJ (@RjHampton14) June 5, 2021
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