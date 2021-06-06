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NBA／哈登43秒傷退 奈許：心碎了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈登(13號)傷退。 美聯社
哈登(13號)傷退。 美聯社

籃網隊與公鹿隊的東區第二輪系列賽今天點燃戰火，但籃網「大鬍子」哈登（James Harden）開賽才43秒就因右腿拉傷提前退場，儘管最終球隊仍在杜蘭特（Kevin Durant）29分領軍下以115：107擊敗公鹿隊，教頭奈許（Steve Nash）仍為哈登狀態感到難過。

奈許提到，整個賽季球隊努力投入，認真訓練，就是為了季後賽，「我們從來不想看到像哈登這樣的人受傷，他是多麼重要、不可思議、那麼在乎的球員。」奈許形容，為哈登傷退感到痛心，「我不知道發生什麼事，我也不知道他會不會打下一場比賽，如果他無法上場，我也不知道，但我為他今晚缺席感到心碎。」

哈登如何受傷並沒明顯跡象，他在一次簡單進攻後就離開球場，在此之前，他例行賽也曾因右腿筋傷勢缺陣多場；籃網球隊發言人表示，哈登將會進行MRI檢查。

今天繳出29分、10籃板的杜蘭特也說，當下根本不清楚發生什麼狀況，直到看到哈登往球場外走，「這很糟，很糟糕，因為我們都希望他在這。我們知道他有多在乎，我知道他對這一刻有多渴望，太糟了，希望他能盡快復原，快點加入陣容。」

哈登 籃網 杜蘭特

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