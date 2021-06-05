快訊

嬌生和BNT疫苗力拚下週通過緊急授權！食藥署長證實

陳時中稱下周將通過BNT疫苗緊急授權 郭台銘辦公室回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／拓荒者再度一輪遊 里拉德無奈「還要努力多久？」

聯合新聞網 / 綜合報導
拓荒者遭淘汰後，里拉德（Damian Lillard）在IG吐心聲讓人不捨。 法新社
拓荒者遭淘汰後，里拉德（Damian Lillard）在IG吐心聲讓人不捨。 法新社

儘管拓荒者當家一哥里拉德（Damian Lillard）在G6背水一戰，依舊繳出令人難以置信的成績，卻還是無法幫助球隊擊敗金塊，拓荒者也吞下近5年第4度首輪遊，昨(4日)賽後里拉德也在個人IG發文，並引用歌詞寫下「我應該要努力多久？」，引起廣大輿論。

金塊在失去主控穆雷（Jamal Murray）後，拓荒者被認為有能力與其抗衡，一哥里拉德在此系列賽也繳出34.3分、10.2助攻、4.3籃板、三分球命中率4成5的鬼神成績，卻還是抵擋不住全員皆兵的金塊，拓荒者以2比4遭淘汰，連續2年在首輪就出局。

賽後里拉德引用已故歌手哈斯爾（Nipsey Hussle）的知名歌曲《Dedication》其中一段歌詞，在IG發文感嘆寫下「我應該要努力多久？還要準備多久才有機會？」此篇貼文一出獲91萬人按讚，超過2萬1千人留言。

近年聯盟球員興起以報團方式組建隊伍，里拉德曾經表示，自己寧願生涯無冠，也不會報團加入其他隊伍，「除非出現了我無法控制的事情。如果我能夠自己掌握，我絕對不會去抱團。」

相關新聞

NBA／飆45分力挽狂瀾 快艇雷納德：我還不想被淘汰

洛杉磯快艇今天在客場背水一戰，靠著球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）全場猛轟45分，其中下半場拿下29分的精彩...

NBA／朗多季後賽平庸 傑克森奇兵殺出被賞「大政府」暱稱

快艇休賽季引援補強在季後賽淪為一場空，伊巴卡（Serge Ibaka）因傷缺賽，領高薪的肯納德（Luke Kennard）則幾乎遭冷凍，不過這不代表沒有其他驚奇出現，頂上先發中鋒的貝頓（Nicolas

NBA／施羅德表態效忠 魔術強森狠嗆：他不是湖人

洛杉磯湖人隊在昨天遭到淘汰出局，季後恐難以避免在陣容上進行異動，其中主控施羅德（Dennis Schroder）就成為首...

NBA／拓荒者再度一輪遊 里拉德無奈「還要努力多久？」

儘管拓荒者當家一哥里拉德（Damian Lillard）在G6背水一戰，依舊繳出令人難以置信的成績，卻還是無法幫助球隊擊敗金塊，拓荒者也吞下近5年第4度首輪遊，昨(4日)賽後里拉德也在個人IG發文，並

NBA／教頭史達茲下台一鞠躬 里拉德點名基德接掌拓荒者

《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）最新報導指出，拓荒者與主帥史達茲（Terry Stotts）雙方皆同意終止合作關係，而里拉德（Damian Lillard）也點名了自

太陽六戰扳倒衛冕軍 終結詹皇首輪不敗傳說

在這個系列賽之前，季後賽第一輪的詹姆斯（LeBron James），基本上就是無敵的存在，職業生涯總共打過14次第一輪，14次全部順利晉級，甚至從來沒有連續兩場輸球過，但是在生涯第15次的季後賽之旅，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。