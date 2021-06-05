NBA／拓荒者再度一輪遊 里拉德無奈「還要努力多久？」

儘管拓荒者當家一哥里拉德（Damian Lillard）在G6背水一戰，依舊繳出令人難以置信的成績，卻還是無法幫助球隊擊敗金塊，拓荒者也吞下近5年第4度首輪遊，昨(4日)賽後里拉德也在個人IG發文，並引用歌詞寫下「我應該要努力多久？」，引起廣大輿論。

金塊在失去主控穆雷（Jamal Murray）後，拓荒者被認為有能力與其抗衡，一哥里拉德在此系列賽也繳出34.3分、10.2助攻、4.3籃板、三分球命中率4成5的鬼神成績，卻還是抵擋不住全員皆兵的金塊，拓荒者以2比4遭淘汰，連續2年在首輪就出局。

賽後里拉德引用已故歌手哈斯爾（Nipsey Hussle）的知名歌曲《Dedication》其中一段歌詞，在IG發文感嘆寫下「我應該要努力多久？還要準備多久才有機會？」此篇貼文一出獲91萬人按讚，超過2萬1千人留言。

近年聯盟球員興起以報團方式組建隊伍，里拉德曾經表示，自己寧願生涯無冠，也不會報團加入其他隊伍，「除非出現了我無法控制的事情。如果我能夠自己掌握，我絕對不會去抱團。」