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NBA／施羅德表態效忠 魔術強森狠嗆：他不是湖人
洛杉磯湖人隊在昨天遭到淘汰出局，季後恐難以避免在陣容上進行異動，其中主控施羅德（Dennis Schroder）就成為首位表態效忠的球員，不過湖人名宿魔術強森（Magic Johnson）就認為，施羅德不是湖人所欠缺的人選，因為他沒有帶來球隊需要的求勝心態與態度。
湖人在昨天遭到太陽隊淘汰出局後，無緣完成二連霸，而下賽季他們將僅剩下5名球員具有保障合約，其中包括了球隊雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），而湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也在今天強調，兩人依舊會是湖人下賽季的基石，對於兩人的能力也深具信心。
不過在其他陣容上湖人恐怕會出現不小的變動，甚至前湖人球員楊恩（Nick Young）還提出了希望前東家能招攬拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）來籌組三巨頭的想法，並引發球迷的熱烈討論。
但對於湖人來說目前有更多課題需要面對，與球隊還有一年合約的老將小加索（Marc Gasol）就說：「我們都沒有想到賽季會那麼早就結束，顯然管理階層還有很多事情要決定，但我認為自己不會是他們首要做出決定的部分。」
而本季季中一度婉拒湖人開出4年8400萬美元的後衛施羅德也率先宣誓效忠，他強調自己與佩林卡始終都保持聯繫，並計畫在休賽季期間與詹姆斯和戴維斯一同訓練，「在湖人這段時光是很棒的經歷，但我們還有很多事情沒有完成，也還虧欠球迷很多。」
不過施羅德今年季後賽的糟糕表現，也讓曾擔任湖人籃球事務總裁的魔術強森直言，施羅德不是一名湖人，「我不知道球隊是否會跟他續約，但他並沒有帶來球隊需要的勝利心態與態度，他這個系列賽打得真的很糟糕。」
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