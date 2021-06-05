快訊

今本土+校正共511例！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／飆45分力挽狂瀾 快艇雷納德：我還不想被淘汰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雷納德力挽狂瀾率快艇逼出搶妻，賽後強調能打出精彩一戰全是因為還不想被淘汰。 美聯社
雷納德力挽狂瀾率快艇逼出搶妻，賽後強調能打出精彩一戰全是因為還不想被淘汰。 美聯社

洛杉磯快艇今天在客場背水一戰，靠著球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）全場猛轟45分，其中下半場拿下29分的精彩表現，以104：97將系列賽帶入搶七大戰，兩隊也寫下聯盟史上第一次在前6場系列賽都由客隊贏球的紀錄（不包含去年泡泡賽區），賽後雷納德也強調，能打出精彩一戰全是因為還不想被淘汰。

快艇與獨行俠在系列賽前5戰打完後，由獨行俠取得客場3連勝率先聽牌，而今天上半場兩隊一路拉鋸，但下半場雷納德適時挺身而出，搭配上末節手感回溫的喬治（Paul George），幫助快艇以7分差距拿下勝利，也將系列賽帶回洛杉磯一決生死。

而今天攻下45分的快艇雷納德，也成為史上第4位在球隊面臨淘汰戰役時單場拿下45分且命中率在7成以上的球員，前三人為穆雷（Jamal Murray）、詹姆斯（LeBron James）與張伯倫（Wilt Chamberlain）。

談到自己紀錄性的表現，雷納德強調不想被淘汰成為他的最大動力，「我現在絕對不想回家，如果不想打包，那我就必須傾全力贏得這場比賽，這取決於我們的表現。我今天努力不給他（唐西奇）輕鬆出手的機會，這就是我唯一能做的，因為他是一名相當出色的球員。」

獨行俠今天以唐西奇的29分、11助攻、8籃板表現最佳，不過他賽後也誇讚雷納德的好表現，「他完全摧毀了我們，事情就是這樣，他打出精彩一場精彩的比賽，這就是他今天所做的。」

今天拿下20分的快艇喬治也說：「他今天一肩扛起球隊，一次又一次命中關鍵球，是他幫我們把比賽帶回到主場，不過其他球員也盡可能的協助他，他今天的表現真的太出色了。」

雷納德 快艇 獨行俠

延伸閱讀

NBA／又是客隊贏球！ 雷納德隻手遮天45分率快艇逼進G7

全能唐西奇率隊變陣 獨行俠封鎖雷納德奏效

NBA／又是客場球隊贏球 唐西奇42分率獨行俠搶聽牌

高效進攻重創獨行俠 雷納德歸功團隊和防守

相關新聞

NBA／飆45分力挽狂瀾 快艇雷納德：我還不想被淘汰

洛杉磯快艇今天在客場背水一戰，靠著球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）全場猛轟45分，其中下半場拿下29分的精彩...

NBA／施羅德表態效忠 魔術強森狠嗆：他不是湖人

洛杉磯湖人隊在昨天遭到淘汰出局，季後恐難以避免在陣容上進行異動，其中主控施羅德（Dennis Schroder）就成為首...

太陽六戰扳倒衛冕軍 終結詹皇首輪不敗傳說

在這個系列賽之前，季後賽第一輪的詹姆斯（LeBron James），基本上就是無敵的存在，職業生涯總共打過14次第一輪，14次全部順利晉級，甚至從來沒有連續兩場輸球過，但是在生涯第15次的季後賽之旅，

NBA／教頭史達茲下台一鞠躬 里拉德點名基德接掌拓荒者

《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）最新報導指出，拓荒者與主帥史達茲（Terry Stotts）雙方皆同意終止合作關係，而里拉德（Damian Lillard）也點名了自

NBA／首輪出局略顯老態 湖人仍視詹姆斯為冠軍基石

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊總經理裴林卡（Rob Pelinka）今天說，詹姆斯（LeBron James）仍是球隊要奪冠...

NBA／消失的主場優勢 快艇、獨行俠前6戰客隊全勝

全美疫情大幅趨緩讓觀賞體育賽事活動進一步解封，觀眾進場原本被視為是主場優勢重新回歸的關鍵，沒想到快艇與獨行俠首輪季後賽完全不照此一邏輯走，在快艇今天（5號）攻破達拉斯，逼進搶7後，客隊前6戰全勝局面也

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。