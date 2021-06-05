NBA／飆45分力挽狂瀾 快艇雷納德：我還不想被淘汰

洛杉磯快艇今天在客場背水一戰，靠著球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）全場猛轟45分，其中下半場拿下29分的精彩表現，以104：97將系列賽帶入搶七大戰，兩隊也寫下聯盟史上第一次在前6場系列賽都由客隊贏球的紀錄（不包含去年泡泡賽區），賽後雷納德也強調，能打出精彩一戰全是因為還不想被淘汰。

快艇與獨行俠在系列賽前5戰打完後，由獨行俠取得客場3連勝率先聽牌，而今天上半場兩隊一路拉鋸，但下半場雷納德適時挺身而出，搭配上末節手感回溫的喬治（Paul George），幫助快艇以7分差距拿下勝利，也將系列賽帶回洛杉磯一決生死。

而今天攻下45分的快艇雷納德，也成為史上第4位在球隊面臨淘汰戰役時單場拿下45分且命中率在7成以上的球員，前三人為穆雷（Jamal Murray）、詹姆斯（LeBron James）與張伯倫（Wilt Chamberlain）。

談到自己紀錄性的表現，雷納德強調不想被淘汰成為他的最大動力，「我現在絕對不想回家，如果不想打包，那我就必須傾全力贏得這場比賽，這取決於我們的表現。我今天努力不給他（唐西奇）輕鬆出手的機會，這就是我唯一能做的，因為他是一名相當出色的球員。」

獨行俠今天以唐西奇的29分、11助攻、8籃板表現最佳，不過他賽後也誇讚雷納德的好表現，「他完全摧毀了我們，事情就是這樣，他打出精彩一場精彩的比賽，這就是他今天所做的。」

今天拿下20分的快艇喬治也說：「他今天一肩扛起球隊，一次又一次命中關鍵球，是他幫我們把比賽帶回到主場，不過其他球員也盡可能的協助他，他今天的表現真的太出色了。」