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NBA／首輪出局略顯老態 湖人仍視詹姆斯為冠軍基石

中央社 / 洛杉磯4日綜合外電報導
儘管詹姆斯鬍子已有白斑略顯老態，總管仍強他還是球隊要奪冠的基石。 法新社
儘管詹姆斯鬍子已有白斑略顯老態，總管仍強他還是球隊要奪冠的基石。 法新社

洛杉磯湖人隊總經理裴林卡（Rob Pelinka）今天說，詹姆斯（LeBron James）仍是球隊要奪冠的基石，下季會傾力留住他與戴維斯（Anthony Davis）的組合。

法新社報導，湖人隊昨天一路落後，終場100比113敗給鳳凰城太陽，7戰4勝制系列賽2比4止步季後賽首輪，無緣衛冕。這也是手握4枚冠軍戒的詹姆斯生涯15次季後賽裡，首度沒能挺進第2輪。

湖人本季的衛冕之路跌跌撞撞，例行賽期間詹姆斯與戴維斯兩大主將都為傷所苦，湖人也只能以第7種子晉級季後賽，但終究沒能演出「下剋上」。

衛冕軍淪落止步季後賽首輪，有人開始質疑36歲的詹姆斯廉頗老矣，還能否成為帶領球隊奪冠的一哥、能否追上「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）生涯6冠，不無疑問。

然而湖人總經理裴林卡仍堅持，只要兩人健康無虞，詹姆斯搭檔戴維斯依舊能帶湖人重返巔峰。

裴林卡說：「詹姆斯與戴維斯兩人，未來幾年仍是湖人的奪冠基石。」

「我覺得任何組織裡，高層與教練團是扮演支持的角色，我們必須竭盡所能幫詹姆斯渡過腳踝扭傷，並幫戴維斯的臉部傷勢復原。大家都知道這兩人是當今世上最佳能鋒能衛、中鋒前鋒均宜的球員。」

詹姆斯 湖人 戴維斯

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