NBA／恩師期望續留巫師執教 衛少給予大力支持

以東區第8種子進入季後賽的巫師，昨(3日)G5以112比129遭龍頭76人擊退，也宣告本賽季就此畫下句點，與球隊簽下5年合約的總教練布魯克斯（Scott Brooks），也結束在巫師的最後一個賽季，對此布魯克斯早前表達續留華盛頓的意願，也獲得球隊主將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）大力支持。

2008年布魯克斯接任當時仍是弱隊雷霆的帥位，隔年並帶領球隊重返季後賽，2012年更是率領當時才華洋溢的「雷霆三少」杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯特布魯克及哈登(James Harden)挺進總冠軍賽，但2015年未能帶領球隊闖進季後賽後遭開除，隨後來到巫師並簽下一紙5年3500萬美元合約，並3度帶領球隊打進季後賽，今年更是在巫師傷兵滿營、季初曾暫居東區爐主的情況下，拉尾盤硬是搶下東區季後賽最後一個席位，如今合約到期，布魯克斯也期望留下來，繼續帶領球隊向前邁進。

曾與布魯克斯在雷霆一同打拼的衛少，本季與恩師重逢的他也希望主帥可以繼續執教巫師，「他的領導力相當出色，今年他讓我們凝聚在一起，使我們能受到鼓舞，並在場上持續奮鬥下去，這是值得我們讚許的。如果我來決定的話，布魯克斯哪裡都不會去的。」