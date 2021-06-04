聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／恩師期望續留巫師執教 衛少給予大力支持

聯合新聞網 / 綜合報導
布魯克斯（Scott Brooks，左）表達續留意願，衛斯特布魯克（Russell Westbrook，中）表大力支持。 美聯社
布魯克斯（Scott Brooks，左）表達續留意願，衛斯特布魯克（Russell Westbrook，中）表大力支持。 美聯社

東區第8種子進入季後賽的巫師，昨(3日)G5以112比129遭龍頭76人擊退，也宣告本賽季就此畫下句點，與球隊簽下5年合約的總教練布魯克斯（Scott Brooks），也結束在巫師的最後一個賽季，對此布魯克斯早前表達續留華盛頓的意願，也獲得球隊主將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）大力支持。

2008年布魯克斯接任當時仍是弱隊雷霆的帥位，隔年並帶領球隊重返季後賽，2012年更是率領當時才華洋溢的「雷霆三少」杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯特布魯克及哈登(James Harden)挺進總冠軍賽，但2015年未能帶領球隊闖進季後賽後遭開除，隨後來到巫師並簽下一紙5年3500萬美元合約，並3度帶領球隊打進季後賽，今年更是在巫師傷兵滿營、季初曾暫居東區爐主的情況下，拉尾盤硬是搶下東區季後賽最後一個席位，如今合約到期，布魯克斯也期望留下來，繼續帶領球隊向前邁進。

曾與布魯克斯在雷霆一同打拼的衛少，本季與恩師重逢的他也希望主帥可以繼續執教巫師，「他的領導力相當出色，今年他讓我們凝聚在一起，使我們能受到鼓舞，並在場上持續奮鬥下去，這是值得我們讚許的。如果我來決定的話，布魯克斯哪裡都不會去的。」

東區 華盛頓

相關新聞

NBA／11個月消耗連霸夢碎 詹姆斯：無法全力一戰

衛冕軍洛杉磯湖人隊在今天以100：113不敵鳳凰城太陽隊後，二連霸夢碎，而這也成為湖人當家球星詹姆斯（LeBron Ja...

NBA／詹皇賽後送球衣勉勵 布克相信布萊恩見證今晚

布克（Devin Booker）今日（4號）在首輪關門戰不怯場，個人狂飆47分率太陽以113比100擊敗湖人，以4比2晉級第2輪，生涯首度在第1輪失利的詹姆斯（LeBron James）賽後也展現風度

NBA／金塊挺進第二輪 教頭讚約柯奇無愧MVP呼聲

去年首兩輪都打滿7場的金塊，今年在首輪面對到勁敵拓荒者，差點再度進入搶七大戰，不過在第六戰尾聲逆轉戰局，以126比115取勝，最終是以系列賽4比2的比數挺進第二輪。 在客場順利取勝後，金塊總教練

全能唐西奇率隊變陣 獨行俠封鎖雷納德奏效

西區首輪季後賽前四場與獨行俠戰成平手的快艇，卻在握有主場優勢的天王山之戰中敗下陣來，系列賽情勢反轉，快艇正面臨沒有退路的窘境。 回顧快艇在客場25分大勝的系列賽第四場，雷納德(Kawhi Leo

76人四大提升戰力爆衝 安比德傷勢決定老鷹命運

76人在季後賽首輪以4：1淘汰巫師，老鷹則是4：1送走尼克，東區第一種子76人和第五種子老鷹將在東區季後賽第二輪碰頭。76人即使少了球隊第一王牌，右膝半月板部分撕裂傷停中鋒安比德，系列賽G5還是129

NBA／恩師期望續留巫師執教 衛少給予大力支持

以東區第8種子進入季後賽的巫師，昨(3日)G5以112比129遭龍頭76人擊退，也宣告本賽季就此畫下句點，與球隊簽下5年合約的總教練布魯克斯（Scott Brooks），也結束在巫師的最後一個賽季，對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。