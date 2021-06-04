NBA／評價最難防球員 格林大方稱讚前隊友杜蘭特

儘管勇士本季無緣季後賽，但球隊防守中樞格林(Draymond Green)仍以絕佳表現，入圍年度最佳防守球員行列，近日接受美媒《Bleacher Report》訪問時，向來狂妄自大的他，也列出心目中最難防守的球員。

幫助勇士奪得二連霸的重要功臣杜蘭特(Kevin Durant)，2019年奪冠失利後轉戰籃網，有一說為與格林關係不佳而導致，不過被問到生涯中最難防守的球員時，格林毫不避諱給予這為前隊友莫大肯定，「沒有球員是完全不能防守的，但幾乎不可能攔下杜蘭特。」

此外在勇士王朝興起前，黑衫軍馬刺是當時西區常勝軍，除了鄧肯(Tim Duncan)、雷納德（Kawhi Leonard）及帕克（Tony Parker）鞏固先發戰力外，板凳出發的吉諾布里（Manu Ginobili）更是穩定軍心的要角，其變化莫測的歐洲步也遭格林點名，「他通常會將重心放低並且側身移動，然後踩著歐洲步，在你的左邊突然出現。」