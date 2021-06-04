NBA／11個月消耗連霸夢碎 詹姆斯：無法全力一戰

衛冕軍洛杉磯湖人隊在今天以100：113不敵鳳凰城太陽隊後，二連霸夢碎，而這也成為湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）首度在季後賽首輪就打包放假，他直言從上個賽季在泡泡賽區進行剩餘賽季到短時間內就展開新賽季，湖人早就已經精疲力盡，加上本賽季的傷病問題讓他們始終無法全力一戰。

湖人在今天與太陽的系列賽第6戰中，明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）僅出賽5分鐘就傷退，加上太陽射手布克（Devin Booker）在首節就火力全開，幫助球隊取得高達22分領先優勢，儘管下半場湖人一度試圖反撲，但在遲遲無法縮小差距的情況下，只能棄械投降，無緣完成二連霸。

對於球隊無緣二連霸，個人又首度在季後賽首輪出局，拿下29分、9籃板、7助攻的詹姆斯賽後表示，本賽季受到傷病以及防疫協議影響，全隊一直無法全力一戰，甚至是以完整陣容出賽，讓他們始終沒有找到節奏，「但我仍必須向隊內每一名成員脫帽致敬，儘管我們沒有完成目標，但已經盡力做到最好，同時我也要向太陽致敬，他們整個系列賽表現出色。」

而今天僅出賽5分鐘就傷退的戴維斯則表示，自己的腹股溝傷勢原需要10到14天才能歸隊，但今天他仍決定帶傷上陣，「我試圖復出來幫助球隊，但最後卻讓他們失望了，儘管他們知道我很努力，但顯然我更希望能在場上真正的幫上球隊。」

湖人去年10月奪下隊史第17冠後，短短休息一個半月就開始為新賽季備戰，談到過去11個月的經歷以及接下來將有一個完整的休賽季，詹姆斯也強調將會先好好養傷，「從我們去年踏入園區那一刻到今天，這一切都是很很大的消耗，不論是身心、情緒還是精神上的消耗。」