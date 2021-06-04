NBA／詹姆斯生涯榮耀無數 首嘗季後賽一輪遊落寞

詹姆斯率領的湖人今天敗給太陽，在季後賽首輪遭淘汰，這是10多年來都被當作NBA代表性人物的他，生涯首次面臨的窘境，也讓湖人成為史上第6支在季後賽首輪遭淘汰的衛冕軍。

美國職籃NBA西區第7種子洛杉磯湖人，今天守不住第2種子鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）而一路落後，最終在被他轟下47分的情況下，於主場以100比113吞敗，並以2比4在季後賽首輪出局。

賽後，湖人頭號球星詹姆斯（LeBron James）落寞地獨自走進休息室，因為他過去14次率隊打進季後賽，他所屬的球隊從未在首輪出局。

詹姆斯高中時就名滿天下，2003年以選秀狀元之姿加盟克里夫蘭騎士，展開他的NBA生涯。進到聯盟第3個球季，他就率騎士打進季後賽，並在隔年率騎士拿下隊史第一座東區冠軍。

2009-10球季結束後，詹姆斯轉戰邁阿密熱火，與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）合組三巨頭，在轉隊的第一個球季，他就率熱火打進總冠軍賽，並在隔年戴上他的第一枚冠軍戒指，隨後又在2012-13球季率熱火完成2連霸。

一償總冠軍宿願後，詹姆斯2014-15球季回到騎士，連續4季率隊打進總冠軍賽，2015-16球季更在1勝3負的劣勢下連贏3場，擊敗當時如日中天的金州勇士，實現為騎士奪冠的承諾。

2018-19球季詹姆斯加盟湖人，並在上個球季率隊奪得總冠軍。志在衛冕的他與湖人，卻在本季敗在太陽手下，含恨於首輪出局。

17次入選明星賽的詹姆斯進到NBA後，始終是聯盟門面，先是拿下新人王頭銜，接著陸續拿過得分王、助攻王等獎項，更4次拿下年度最有價值球員（MVP）獎，13次進到年度第一隊、5次進到年度防守第一隊，4次奪得總冠軍，4次都獲選總冠軍賽MVP。

生涯至今獲得無數榮耀的詹姆斯，首次嘗到在季後賽首輪遭淘汰的落寞，而衛冕軍湖人也成為繼1983年球季的費城76人、1999年球季的聖安東尼奧馬刺、2006年球季的邁阿密熱火、2011年球季的達拉斯獨行俠、2015年球季的馬刺後，在奪冠後的下一個球季，於季後賽首輪遭淘汰的球隊。