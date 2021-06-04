全能唐西奇率隊變陣 獨行俠封鎖雷納德奏效

西區首輪季後賽前四場與獨行俠戰成平手的快艇，卻在握有主場優勢的天王山之戰中敗下陣來，系列賽情勢反轉，快艇正面臨沒有退路的窘境。

回顧快艇在客場25分大勝的系列賽第四場，雷納德(Kawhi Leonard)以73%的命中率全場拿下29分10籃板3助攻2抄截2火鍋，搭檔喬治(Paul George)也挹注20分9籃板助快艇扳平戰況。 看似在客場二連勝的快艇氣勢正將燃起，卻沒想到回到主場聽牌的機會就這麼被一枝獨秀的唐西奇(Luka Doncic)給搞砸。

上一場球獨行俠全隊被快艇守到全場投籃命中率不及35%，且倚賴外圍攻擊的他們三分球僅30投5中。陣中頭號球星唐西奇更是創下系列賽最差勁表現，全場24投9中，拿下19分6籃板6助攻，三分球命中率14.3%，且罰球五罰全落空。獨行俠怎麼投怎麼不進的情況下，還輸了12個團隊籃板，制空權盡失，不免令人擔心恐怖快艇是否要挾帶逆轉氣勢來了。

快艇在G4是完全把獨行俠守死，最後大贏25分，氣勢重回快艇身上。 美聯社

關鍵聽牌戰 獨行俠大膽變陣奏效

所幸決定性的聽牌戰中，獨行俠主帥卡萊爾(Rick Carlisle)大膽變陣，內線人手調度頻繁，下達禁區保護令收到成效，讓球隊在籃板保護上不再吃虧。更重要的是獨行俠開局就推出高大內線組合且整場調度頻繁，成功壓制快艇的死亡五小，不讓以鋒線為主軸的快艇打出他們擅長的突破進攻。 獨行俠壓縮油漆區空間，迫使快艇不得不一直在外線攻擊，降低他們的得分成功率。

攤開這五場下來輪換名單的大個當中，先前以克萊柏(Maxi Kleber)出賽機會最多，前四場先發達34.3分鐘。但快艇也逐漸找出應付這名德國內線的策略，第四戰克萊柏上陣32分，全場得分掛0，三投盡墨。

很快地卡萊爾在第五戰做出應變，他讓內線輪換組合活潑了起來，系列賽先前一直苦無機會的鮑威爾(Dwight Powell)終於吐了口怨氣，全場打了22分鐘，以百分百的命中率摘下8分7籃板，防守端還能適時地用他出色的運動能力去協防到雷納德、喬治。巨神兵馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)更是先發和波爾辛吉斯共組高大雙塔，在防守端建立嚇阻作用。

獨行俠在第5戰大膽啟用馬揚諾維奇(右)擔任先發中鋒，取代前4戰的克萊柏，收到了很好的成效。 美聯社

先前大個子的出賽時間過度集中於波爾辛吉斯、克萊柏身上，在加入了鮑威爾、馬揚諾維奇的輪值之後，四人上場時間更加平均。此外，還有考利史坦(Willie Cauley-Stein)分擔到五分鐘左右，去調節防守體能，並在五人之中適時轉換組合搭檔，避免防守被針對性攻擊的可能。

由於獨行俠提升防守高度與鞏固油漆區，讓快艇雙星要背框單打，或者面框持球朝籃框硬打的畫面減少外，也降低他們分球到弱側邊的成功率。獨行俠的芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)無論是在個人單防下或者阻斷長距離傳球，一個人就貢獻了五次抄截。

最重要的是讓系列賽前面打得像機器人高效率，場均33分的雷納德，本場打了42分鐘，手感急速降溫僅19投7中，三分球7投只中一，僅攻下20分。平均能得25分的搭檔喬治，則是正常點拿了23分。若能降低快艇雙星的破壞力與他們串聯起隊友的連結，基本上防守就成功了一半。

獨行俠前鋒芬尼史密斯(右)關鍵的5次抄截與1次阻攻在防守端貢獻很大，讓快艇團隊手感急凍，球員間的串聯也大量被阻斷。 美聯社

唐西奇冷靜從容 飆分秀防不勝防

轉換到進攻端，快艇的五小陣容，即便有輪轉防守速度上的優勢也抵擋不了唐西奇的沉著觀察與撕裂防線。不管是他個人進攻或者吸引防守注意力的傳導、突破分球，快艇可以說是拿他一點辦法都沒有。拿快艇最高大的祖巴茲(Ivica Zubac)來說，雖然保護住11記籃板，但他在場上效率很差，無法頂住獨行俠高大頻繁的輪值外，就連唐西奇都不斷挑戰他得手。

上一場24投9中，全場僅得19分表現大失水準的唐西奇，儘管帶著頸椎不適在打球，卻是迅速調整好備戰狀態，第五戰開局就進入on fire模式，首節狂飆五記三分彈進帳19分。

教練團讓唐西奇在本場球的進攻端詮釋了「獨行俠」帳面上的意思，全隊出手89次，唐西奇一個人佔37次之多，夠獨，但真的太猛。無論快艇換上誰來防守，或者協防，唐西奇總是一貫的冷靜處理球，終結進攻也好，為隊友創造機會也好，持續超成熟演出的他，全場42分14助攻8籃板，各項細節的表現都左右了球隊勝負。

唐西奇(左)在G5出手37次投進17球，其中三分球12投6中，快艇雖然對他嚴加看管，但就是無法擋住他火熱的手感。 美聯社

唐西奇聰明的判讀防守，幫助他輕鬆拿下不少分數，面對到較沒經驗的曼恩(Terance Mann)，唐西奇就在擋拆後，將曼恩卡在身後，慢慢磨進去拋投兩分入袋，換成朗多(Rajon Rondo)繞過掩護後的防守他，唐西奇便變換節奏，在切入的過程中，突然重心向後的一個拉回，再一個後撤步，便創造出足夠的空檔去命中三分球。

聰明的球風，令人驚呼的好球畫面一再出自於唐西奇手中，快艇從內到外對唐西奇的防守策略簡直防不勝防，只能盡量消耗他的體能，讓他在決勝期場上決策失誤的機率增加、個人的進攻質量下降等等，你很難封鎖他整場的表現。

況且自律甚高的唐西奇在第五戰的超神演出賽後更是不滿意他在決勝節尾段體能下滑的表現，誓言持續調整，要他再像第四戰那樣失常並不容易。

快艇面臨背水一戰 可用之兵太少成為麻煩

系列賽晉級與否的壓力全落在背水一戰的快艇身上，這系列賽兩隊都非常操主力，上場40分鐘以上大有人在，可用之兵的多寡也會左右幾個關鍵回合的重要因素。例如第五戰快艇在最後20秒的反快攻，曼恩沒有選擇身體對抗挑戰籃框卻在空中傳球給跟進的貝頓(Nicolas Batum)錯失得分契機，便成為了經驗與膽識不足的關鍵決策誤判。

快艇的得分火力比起獨行俠更倚重在先發五人身上，且七、八人的輪替對快艇在調度上是不利的，快艇想將戰線延長回洛杉磯，除了雙星一定要有亮眼表現外，有沒有奇兵跳出來蔚為關鍵。

快艇人手不足，情勢對他們非常不利。想要扳回劣勢不能只靠雙星，需要有其他球員如貝頓(左)等有更多貢獻才行。 美聯社

至於獨行俠，球團得設法保護唐西奇的體能狀態，讓他在決勝節有更充沛的能量去主宰戰局，其實這問題例行賽就已存在，總不能在第四節總是花光領先優勢，然後驚險贏球。教練團得思考調度與戰術上的配置，去掌握住再拿一勝就能於主場風光晉級的優勢。

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