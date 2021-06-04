76人四大提升戰力爆衝 安比德傷勢決定老鷹命運

76人在季後賽首輪以4：1淘汰巫師，老鷹則是4：1送走尼克，東區第一種子76人和第五種子老鷹將在東區季後賽第二輪碰頭。76人即使少了球隊第一王牌，右膝半月板部分撕裂傷停中鋒安比德，系列賽G5還是129：112擊敗巫師，輕鬆挺進第二輪。

安比德需要傷停幾場？能不能趕在對老鷹系列賽開打前歸隊？除了決定76人季後賽前途，更關係著老鷹今年季後賽「運勢」。

如果安比德可以歸隊，並且有水準穩定表現，76人將掌握絕大優勢和禁區主宰力，系列賽4：2淘汰老鷹。萬一安比德半月板撕裂可能得缺陣一到兩周，甚至更長時間，76人將遇上最大麻煩，老鷹很有機會幸運翻身，打進東區決賽。

如果安比德(左)能健康上場，老鷹在季後賽第二輪對76人是一點機會都沒有。 歐新社資料照片

做為東區第一種子 76人今年有四個重大提升

第一是中鋒安比德打出年度MVP規格和統治力，場均28.5分、10.6籃板，靠著安比德蛻變、成熟，穩定輸出主宰禁區攻防，76人成為完全不同檔次球隊。

第二是前鋒哈里斯成為真正球星，他是76人第二張王牌。哈里斯季後賽場均25分、10籃板，三分球命中率3成8，投籃命中率5成，過去兩年哈里斯空有名氣，少了實質穩定表現。今年哈里斯出手、選擇、效率、輸出都創下生涯最高，他讓76人同時擁有兩張季後賽致勝王牌。

第三是小柯瑞，也就是「咖哩」柯瑞的弟弟，小柯瑞三分外線成為76人最重要牽制力，拉開空間，創造無限可能，小柯瑞完全不能放空，他讓76人成為一支進攻更完整球隊。小柯瑞今年在76人先發57場，場均12.5分，三分球命中率4成5，小柯瑞為76人團隊進攻帶來的變化，比數據呈現更有效率。

76人季後賽首輪G5在主將安比德缺陣的情況下，小柯瑞(左)和哈里斯(右)分別跳出來攻下30分和28分，可以看出他們今年球季的進步。 美聯社

第四是防守，76人今年防守效率值聯盟第二，僅次於湖人，出色防守和節奏掌控，76人團隊和整體性跟前兩年完全不同。只要安比德能完整出賽，76人還是能統治攻防兩端，76人手裡有兩張王牌+西蒙斯，系列賽合理六戰，可能五戰就能淘汰老鷹。

老鷹後衛楊恩今年季後賽場均29.2分、9.8助攻，生涯第一次季後賽之旅讓人驚艷，大顆心臟、自信果決、帶動團隊，楊恩用實力和表現證明自己屬於季後賽。

但老鷹核心主力季後賽經驗還是嫩了點，老鷹季後賽得分榜前四人楊恩、波格丹諾維奇、柯林斯、杭特都是第一次打季後賽，面對76人出色團隊和防守體系，老鷹想要飛越76人，難上加難。老鷹只能祈禱季後賽老鳥卡培拉、蓋理納利、威廉斯可以發揮帶隊作用，在關鍵時刻挺住戰局。

老鷹在季後賽首輪同樣以4：1輕尼克，但是他們主力球員楊恩(左)、柯林斯等人還是太嫩，對上經驗老道的76人恐怕就會非常辛苦。 美聯社

不過安比德的膝傷和可能衍生變數，為老鷹帶來一些「希望」。如果76人第一王牌安比德不能健康出賽，甚至整個七戰四勝系列賽缺席2-3場，老鷹把握逆襲機會，就有可能以下剋上。

老鷹非常年輕，球隊戰力和經驗值正在迅速提升。76人只要安比德健康出賽，打出攻防主宰力，76人也在上升階段，因為76人核心陣容同樣很年輕。

今年季後賽是年度MVP兩大熱門之一安比德生涯最重要「修練之路」，克服傷病，展現統治力，帶領76人打進東決，還是只能繼續養傷，眼睜睜看著大好機會因傷病耗盡。

一個攻防都完美的安比德，不只能帶領76人輕鬆淘汰老鷹，東決另一個可能對手，不論是籃網還是公鹿，也都很難輕鬆過關。