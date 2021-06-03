快訊

彩雲颱風不排除發陸警！氣象局曝最接近台灣時間

3-4月發票中獎清冊公布！ 花18元買飲料中千萬

NBA／無法與籃網一同奮戰 艾德里奇坦言相當消沉

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網昨日（2日）以4：1擊敗塞爾蒂克晉級季後賽第二輪，季中因心律不整問題緊急宣布退休的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）在近日受訪時表示，自己在電視機前觀戰其實相當消沉，他想和隊友一同在場上奮戰。 歐新社
籃網昨日（2日）以4：1擊敗塞爾蒂克晉級季後賽第二輪，季中因心律不整問題緊急宣布退休的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）在近日受訪時表示，自己在電視機前觀戰其實相當消沉，他想和隊友一同在場上奮戰。 歐新社

籃網昨日（2日）以4：1擊敗塞爾蒂克晉級季後賽第二輪，季中因心律不整問題緊急宣布退休的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）在近日受訪時表示，自己在電視機前觀戰其實相當消沉，他想和隊友一同在場上奮戰，

知名運動網站《The Athletic》記者撰文透露，艾德里奇退休後仍持續關注著隊友們的比賽：「我得釋懷自己不在球場這件事，我還在學習如何消解鬱悶。」、「當然我還熱愛著籃球，我總是覺得自己還有許多事還沒完成，但我現在必須找到新的自我。當你長時間一直在做自己愛的事情，然後卻一夜之間失去了它，這樣的打擊太大了。」

曾待過拓荒者、馬刺，本季輾轉來到籃網一圓冠軍夢的艾德里奇，今年賽季他在一場比賽中發現身體正對他發出警訊，4月中旬一夜之間宣告退休，結束15年的球員生涯，他表示如果自己還在籃網，絕對可以和球隊一起拿下冠軍戒指。

35歲的艾德里奇來到籃網後出賽5場，場均繳出12.8分、4.8籃板、2.6助攻，雖然不及全盛時期，但如此的成績勢必能為球隊內線帶來更有彈性的進攻火力，但他仍確信退休是正確的決定，「我周圍的聲音對我相當諒解，就像在對我說『如果這是你想做的事情，我們完全支持你。』」

相關新聞

首輪磨合很成功 籃網三巨頭穩宰公鹿？

籃網以五戰淘汰短兵缺將的塞爾蒂克，首輪算得上是輕鬆過關。對總教練奈許（Steve Nash）來說，更重要的是球隊在首輪系列賽完成了例行賽未能進行的實戰訓練。籃網總算能夠以固定的先發陣容，讓杜蘭特（Ke

NBA／季後賽平均得分僅次喬丹 唐西奇：還可以更好

達拉斯獨行俠隊在今天與洛杉磯快艇隊的系列賽第5戰中，靠著唐西奇（Luka Dincic）全場42分、14助攻、8籃板的全...

NBA／第6戰出賽成疑 戴維斯傷勢仍須再評估

在第5戰吞下敗仗的衛冕軍湖人，下一場即將要回到主場，力拚將系列賽延續至搶7。其中主力中鋒戴維斯（Anthony Davis）在上一場缺陣對湖人是一大影響，而戴維斯的傷勢恢復狀況以及是否會出戰第6戰，本

NBA／出賽18分鐘以上快艇全敗 祖巴茲成另類戰犯

西區季後賽首輪，身為高位種子的快艇今（3日）被獨行俠以100：105逼至2勝3敗的絕境，接下來還得到對方主場進行第六戰，美國媒體指出輸球的頭號戰犯就是陣中中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）。

NBA／主場再度被攻破 喬治：會把系列賽帶回洛城

獨行俠在客場以105比100打敗快艇，率先取得聽牌的優勢。唐西奇（Luka Doncic）拿下全場最高的42分，力抗快艇雙星喬治（Paul George）的23分及雷納德（Kawhi Leonard）

NBA／楊恩鞠躬回應噓聲 柯林斯：想和他作對的球迷請繼續

老鷹作客尼克順利以103比89收下勝利，而在比賽尾聲，老鷹主控楊恩（Trae Young）也做出鞠躬動作，來回應給予他噓聲的滿場尼克球迷。賽後楊恩也談到有關這個動作：「我知道我們在哪，我知道在這個地方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。