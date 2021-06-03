NBA／出賽18分鐘以上快艇全敗 祖巴茲成另類戰犯
西區季後賽首輪，身為高位種子的快艇今（3日）被獨行俠以100：105逼至2勝3敗的絕境，接下來還得到對方主場進行第六戰，美國媒體指出輸球的頭號戰犯就是陣中中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）。
祖巴茲此役上場20分鐘拿下6分11籃板，根據統計，他上場時間超過18分鐘的比賽中，系列戰是全敗的0勝3敗，此外也有專欄寫手披露，系列戰第五戰他的效率值是-19，與朗多（Rajon Rondo）同為全隊最差。
文中還提到，貝頓（Nicolas Batum）與喬治（Paul George）是快艇的動力核心，只要有他們兩個在，效率值分別是+18與+17，意即能帶給球隊18與17分的領先，而除了祖巴茲與朗多的-19，包括前鋒莫里斯與主將雷納德的效率值皆為負數，兩人分別為-12與-8，足見快艇球員間帶來的影響有多麽大的差距。
This plus/minus spread is actually insane. That 3rd quarter run once PG/Nico subbed out was such a difference maker.— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 3, 2021
Nicolas Batum: +18
Paul George: +17
Ivica Zubac: -19
Rajon Rondo: -19
Marcus Morris: -12
Kawhi Leonard: -8
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