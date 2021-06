NBA／出賽18分鐘以上快艇全敗 祖巴茲成另類戰犯

西區季後賽首輪,身為高位種子的快艇今(3日)被獨行俠以100:105逼至2勝3敗的絕境,接下來還得到對方主場進行第六戰,美國媒體指出輸球的頭號戰犯就是陣中中鋒祖巴茲(Ivica Zubac)。

祖巴茲此役上場20分鐘拿下6分11籃板,根據統計,他上場時間超過18分鐘的比賽中,系列戰是全敗的0勝3敗,此外也有專欄寫手披露,系列戰第五戰他的效率值是-19,與朗多(Rajon Rondo)同為全隊最差。

文中還提到,貝頓(Nicolas Batum)與喬治(Paul George)是快艇的動力核心,只要有他們兩個在,效率值分別是+18與+17,意即能帶給球隊18與17分的領先,而除了祖巴茲與朗多的-19,包括前鋒莫里斯與主將雷納德的效率值皆為負數,兩人分別為-12與-8,足見快艇球員間帶來的影響有多麽大的差距。

This plus/minus spread is actually insane. That 3rd quarter run once PG/Nico subbed out was such a difference maker.



Nicolas Batum: +18

Paul George: +17



Ivica Zubac: -19

Rajon Rondo: -19

Marcus Morris: -12

Kawhi Leonard: -8