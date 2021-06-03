快訊

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

快訊／陳零九確診新冠肺炎 搭救護車進防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／季後賽平均得分僅次喬丹 唐西奇：還可以更好

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
唐西奇。 歐新社
唐西奇。 歐新社

達拉斯獨行俠隊在今天與洛杉磯快艇隊的系列賽第5戰中，靠著唐西奇（Luka Dincic）全場42分、14助攻、8籃板的全能演出以105：100擊敗快艇，而根據賽後統計數據，獨行俠本場比賽所投進的37球中，有31球是唐西奇親手或是透過送出助攻所命中，展現了他在球隊中的重要性。

獨行俠與快艇在西區季後賽首輪前4場比賽，各自都在客場拿下2勝後戰成2：2平手，而今天的第5戰回到洛杉磯舉行，最終獨行俠又在唐西奇領軍下攻克對手，讓雙方至今仍未在主場拿下過勝利。

而今天唐西奇的表現也確實稱得上是史詩級，他不僅成為繼詹姆斯（LeBron James）後，史上第二位在季後賽拿下至少42分、14助攻、8籃板的球員，生涯至今在季後賽繳出平均32.8分，在季後賽至少出賽10場的球員中，也僅次於喬丹（Michael Jordan）的33.4分。

不過對於今天個人表現，唐西奇賽後也直言還可以打得更好，「我在最後關頭錯過了幾次投射和上籃，這是我平時應該要投進的，所以這場比賽的勝利不僅僅是我，而是整個團隊的能量所換來的。」

儘管日前出現了頸椎不適的狀況，不過經過這幾天的按摩、冰敷和休息，唐西奇也強調狀況已經好了許多，談到唐西奇的表現，今天在關鍵時刻有亮眼演出的隊友小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也說：「他是我們一夥的，我們會在任何情況、時間盡其所能的支持他，他今天這樣的表現如果我們還不能拿下勝利，那就真的太糟了。」

獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也直言，唐西奇是他生涯見過最堅強的球員之一，「他是一名戰士類型的人，但也恰好是這個世界上最好的球員之一。」

唐西奇 獨行俠 快艇

延伸閱讀

NBA／又是客場球隊贏球 唐西奇42分率獨行俠搶聽牌

NBA／莫蘭特4戰寫紀錄 唐西奇後史上第2人

NBA／罰球命中率比不上三分球 唐西奇肩頸傷勢成隱憂

NBA／如何破快艇小球陣容 唐西奇稱關鍵是波爾辛吉斯

相關新聞

首輪磨合很成功 籃網三巨頭穩宰公鹿？

籃網以五戰淘汰短兵缺將的塞爾蒂克，首輪算得上是輕鬆過關。對總教練奈許（Steve Nash）來說，更重要的是球隊在首輪系列賽完成了例行賽未能進行的實戰訓練。籃網總算能夠以固定的先發陣容，讓杜蘭特（Ke

NBA／季後賽平均得分僅次喬丹 唐西奇：還可以更好

達拉斯獨行俠隊在今天與洛杉磯快艇隊的系列賽第5戰中，靠著唐西奇（Luka Dincic）全場42分、14助攻、8籃板的全...

NBA／第6戰出賽成疑 戴維斯傷勢仍須再評估

在第5戰吞下敗仗的衛冕軍湖人，下一場即將要回到主場，力拚將系列賽延續至搶7。其中主力中鋒戴維斯（Anthony Davis）在上一場缺陣對湖人是一大影響，而戴維斯的傷勢恢復狀況以及是否會出戰第6戰，本

NBA／出賽18分鐘以上快艇全敗 祖巴茲成另類戰犯

西區季後賽首輪，身為高位種子的快艇今（3日）被獨行俠以100：105逼至2勝3敗的絕境，接下來還得到對方主場進行第六戰，美國媒體指出輸球的頭號戰犯就是陣中中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）。

NBA／要求對方拚數據 西蒙斯、小柯瑞雙雙達標

首輪系列賽第5戰，小柯瑞（Seth Curry）打出生涯季後賽代表作，飆出新高30分，搭配西蒙斯（Ben Simmons）的大三元、哈里斯（Tobias Harris）的28分，順利淘汰巫師，將會在第

NBA／楊恩鞠躬回應噓聲 柯林斯：想和他作對的球迷請繼續

老鷹作客尼克順利以103比89收下勝利，而在比賽尾聲，老鷹主控楊恩（Trae Young）也做出鞠躬動作，來回應給予他噓聲的滿場尼克球迷。賽後楊恩也談到有關這個動作：「我知道我們在哪，我知道在這個地方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。