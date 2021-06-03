NBA／季後賽平均得分僅次喬丹 唐西奇：還可以更好

達拉斯獨行俠隊在今天與洛杉磯快艇隊的系列賽第5戰中，靠著唐西奇（Luka Dincic）全場42分、14助攻、8籃板的全能演出以105：100擊敗快艇，而根據賽後統計數據，獨行俠本場比賽所投進的37球中，有31球是唐西奇親手或是透過送出助攻所命中，展現了他在球隊中的重要性。

獨行俠與快艇在西區季後賽首輪前4場比賽，各自都在客場拿下2勝後戰成2：2平手，而今天的第5戰回到洛杉磯舉行，最終獨行俠又在唐西奇領軍下攻克對手，讓雙方至今仍未在主場拿下過勝利。

而今天唐西奇的表現也確實稱得上是史詩級，他不僅成為繼詹姆斯（LeBron James）後，史上第二位在季後賽拿下至少42分、14助攻、8籃板的球員，生涯至今在季後賽繳出平均32.8分，在季後賽至少出賽10場的球員中，也僅次於喬丹（Michael Jordan）的33.4分。

不過對於今天個人表現，唐西奇賽後也直言還可以打得更好，「我在最後關頭錯過了幾次投射和上籃，這是我平時應該要投進的，所以這場比賽的勝利不僅僅是我，而是整個團隊的能量所換來的。」

儘管日前出現了頸椎不適的狀況，不過經過這幾天的按摩、冰敷和休息，唐西奇也強調狀況已經好了許多，談到唐西奇的表現，今天在關鍵時刻有亮眼演出的隊友小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也說：「他是我們一夥的，我們會在任何情況、時間盡其所能的支持他，他今天這樣的表現如果我們還不能拿下勝利，那就真的太糟了。」

獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也直言，唐西奇是他生涯見過最堅強的球員之一，「他是一名戰士類型的人，但也恰好是這個世界上最好的球員之一。」