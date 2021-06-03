NBA／秋後算帳？塞爾蒂克淘汰後總裁安吉宣布退休

秋後算帳時間開始？NBA波士頓塞爾蒂克隊遭到新澤西籃網以4:1淘汰後的隔天，塞爾蒂克籃球事務總裁安吉（Danny Ainge ）2日宣布退休，接替者是率隊打敗仗的總教練史蒂文斯（Brad Stevens）。原本在大學籃球隊任教的史蒂文斯，2013年被安吉找來接掌兵符。安吉擔任總裁近20年，史蒂文斯則沒有管理階層（front office）的經驗。

安吉表示信任自己的直覺，現在離開對自己和球隊都是最好的決定。