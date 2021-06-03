首輪磨合很成功 籃網三巨頭穩宰公鹿？

籃網以五戰淘汰短兵缺將的塞爾蒂克，首輪算得上是輕鬆過關。對總教練奈許（Steve Nash）來說，更重要的是球隊在首輪系列賽完成了例行賽未能進行的實戰訓練。籃網總算能夠以固定的先發陣容，讓杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving）三巨頭與相同的先發隊友連續出賽，並從實際的比賽對抗之中進行最需要的戰力磨合，這將有助於他們對抗下一輪的對手公鹿。

對籃網來說，首輪的塞爾蒂克簡直是完美的練手對象：因為他們不只基礎強悍，季後賽歷練豐富，更重要的是他們的雙星犄角在賽前就被拔掉了一根，根本無法全力出擊。在布朗（Jaylen Brown）全季報銷之後，只要泰托姆（Jayson Tatum）沒像第三戰那樣爆發拿下50分，籃網就能掌握住局勢。而到了後兩戰，連明星主控華克（Kemba Walker）都受傷缺賽，籃網更有本錢安心演練場上的各種狀況。

之所以說是演練，是因為三巨頭加上哈里斯（Joe Harris）和葛里芬（Blake Griffin）這套先發陣容，才是本季第一次使用，結果就連打了五場季後賽都沒變。這也讓三巨頭第一次能夠和固定的先發成員持續配合，在此之前，籃網有三巨頭在陣的任何一套先發名單，最多只連打了三場例行賽。

籃網射手哈里斯並沒有因為三巨頭聯手而被邊緣化，在首輪前5戰平均還有13.4分的貢獻，每場平均投進3.4個三分球。 美聯社

籃網本季因為大型交易和頻繁傷情而變動不安的先發名單，沒想到居然在季後賽首輪給確立了下來。有了固定的先發配置，三巨頭這五戰下來一共拿了426分，平均每場85.2分。這個系列賽之中，他們不只能獨當一面，還能接力發揮，在比賽當中輪流接管戰局。塞爾蒂克想要守住其中一人就已經十分吃力，更何況是三個，也讓戰況呈現一面倒。

籃網對上傷缺的塞爾蒂克打得這麼順手而晉級，在下一輪面對公鹿的時候可能會是另一番光景。比起塞爾蒂克，同樣是綠軍的公鹿，卻是更高，更壯，更健康，球星更多，近況也更好的一支隊伍。在首輪終戰時，塞爾蒂克主場的主播看到主隊大勢已去，就開始討論到這個問題，他們也認為公鹿能夠籃網帶來完全不同級別的挑戰。

籃網在例行賽與公鹿交手三場，只拿下一勝，雖然這三場比賽三巨頭都無法同時出賽，對戰結果的參考價值不高；但剛橫掃熱火的公鹿士氣確實正在高峰，三巨頭合體出擊的籃網不見得能夠有效壓制公鹿。而放眼第二輪，籃網將有三個大問題需要想辦法解決。

第一個問題 杜蘭特如何突破字母哥的防守？

杜蘭特在首輪平均拿下32.6分，塞爾蒂克陣中幾乎沒人能守得住他，但對上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），杜蘭特的攻擊力是有可能被牽制住。安戴托昆波有速度，有高度，還有厚度，身材單薄的杜蘭特想甩開他不容易，若和他進行身體對抗之後再出手，命中率也勢必受到影響。

不論是誰在攻守兩端對上字母哥(左)絕對都是件苦差事，連杜蘭特(右)這樣的超級球星恐怕也會打得非常辛苦。 歐新社資料照片

安戴托昆波在對上熱火時，成功地壓制住對手的主將巴特勒（Jimmy Butler），在他的防守下，巴特勒12次出手只有3次得手，進攻受阻之下，巴特勒難以像過去那樣主導比賽。雖然杜蘭特的進攻級別，要比巴特勒更勝一籌，但若杜蘭特真的被字母哥的對位防守給拖住了腳步，籃網就得要靠哈登分擔更多得分責任。

第二個問題 籃網自己該在防守上付出多少能量？

籃網本來就不注重防守，一路都以強大的火力輾壓對手。塞爾蒂克在首輪選擇和籃網以火力對轟，在陣容不全的情況下等於是以短較長，最終也付出輸球的代價。公鹿的進攻排名要比塞爾蒂克低，乍看之下，籃網是可以繼續重攻輕守的路線，然而，目前主力球星到齊的公鹿，在進攻端能給籃網帶來多點開花的威脅，其實是遠高過於傷兵累累的塞爾蒂克。

面對安戴托昆波、米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）這三大長人鋒線有裡有外的進攻，再加上場均17.7分的明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday），籃網必須在防守上有所對應。籃網不可能全面封鎖公鹿這四大好手，所以必須要做出佈防重點。

只是籃網季後賽的先發陣容當中，無人是以防守見長。三巨頭都是以個人出色的身材條件在做機遇戰的防守，即使偶有封蓋或是抄截，都不足以鎖死對手。總教練若是要求先發球員加強防守，體能消耗之後勢必會降低進攻時的能量。若要派上替補球員防守來進行犧牲打，又會佔去先發球員的上場時間。

公鹿後衛哈勒戴(左)和中鋒洛培茲(右)等球員都有很不錯的進攻能力，籃網如果想要全靠飆分來贏球，對公鹿不一定有效，恐怕會遭到強力的反擊。 歐新社資料照片

進攻能力在聯盟排行第一的籃網若只想專注進攻，全力以得分壓過公鹿並不是不可行。只是公鹿本季在防守籃板數上拿第一，而在限制對手快攻及禁區得分的能力則是聯盟前三，籃網可能得要更依賴三分線的發揮，才有可能靠進攻來抵消公鹿在防守上的優勢。

第三個問題 小喬丹（DeAndre Jordan）究竟用還是不用？

做為明星中鋒，小喬丹從季末就被按在板凳上不見天日，即使沒受傷也沒出賽，至今已經連九場沒有上場。即使替補長人格林（Jeff Green）在首輪受傷，紐約媒體認為籃網該讓能夠護框的小喬丹上場對抗塞爾蒂克，但系列賽都已經打完了，奈許依舊不讓小喬丹上場。

五月初的例行賽對上公鹿，小喬丹曾在防守字母哥的時候表現不佳，場邊哈登不以為然的反應被鏡頭抓個正著。在無傷的狀況下被連續棄用之後，不禁讓人猜測小喬丹是否已在隊友之間失去了地位。而奈許是否打算依照助理教練丹東尼（Mike D’Antoni）的小球概念繼續弱化中鋒的角色，更是決定小喬丹接下來是否會出賽的關鍵。雖然奈許對媒體說得漂亮，任何人都會在需要的時候上場，但也沒給出任何上場的保證。

目前沒有人能確切知道小喬丹被冰起來的原因，而當籃網晉級的那天，小喬丹的新聞居然是他將要擔任美食節目主持人這種場外消息，更是讓人猜不到小喬丹是否會在第二輪上場。到時若真的沒有中鋒，籃網就要靠三巨頭的天賦和速度，打出超高的小球能量來對抗高大的公鹿了。

喬丹的身手已經大不如前，隊友對他的防守能力有些質疑，不過他畢竟在快艇時期有過57場季後賽經驗，這樣的老將不用也是很可惜。 歐新社資料照片

總之，以上這三個麻煩雖然棘手，但得利於首輪的練兵磨合，讓籃網的三巨頭找到了在場上彼此配合的節奏，和相互幫襯的訣竅。接下來在面對以上這三個挑戰的時候，籃網三星的先發陣型已經比先前更加成熟。即使對手變得更強，籃網仍然有機會打進東區決賽。