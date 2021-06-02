NBA／史詩級演出輸球 里拉德：表現不重要
拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）今天轟進破聯盟季後賽紀錄的12顆三分球，狂砍生涯季後賽新高55分，史詩級演出不論隊友、對手到聯盟其他球星都讚揚，但拓荒者最終在二度延長賽以140：147不敵金塊隊，讓里拉德稱自己史詩級的表現並不重要。
里拉德今天上場52分鐘，全場24投17中，包括正規賽和第一度延長賽最後的關鍵外線進球；總計他三分球17投12中，改寫勇士隊「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）2016年西區決賽第6戰面對雷霆隊的11顆進球紀錄。
里拉德另外傳出10助攻，成為季後賽史上首位單場至少拿到55分10助攻的球員，但他強調說，這些紀錄並不重要，因為球隊是落敗一方，「現在最重要的是，我們這系列賽不能再輸另外一場比賽。我們上場就是要獲勝，但差了一步。」
以西區第3晉級季後賽的金塊，今天在MVP候選人約柯奇（Nikola Jokic）38分、11籃板和9助攻的領軍下留住重要勝利，7戰4勝制的系列賽取得3勝2敗的「聽牌」優勢，最快台灣時間周五在波特蘭舉行的第6戰就能拿到第二輪門票。
里拉德坦言，今天是場難受的失利，球隊現在已經身陷懸崖邊，每場比賽都是驟死戰。
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