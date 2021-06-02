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NBA／爵士邀莫蘭特家族坐場邊席 媽媽不領情

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
爵士邀請莫蘭特親友第5戰到場邊觀戰，但莫蘭特媽媽潔米（Jamie Morant）並不領情。 美聯社
爵士邀請莫蘭特親友第5戰到場邊觀戰，但莫蘭特媽媽潔米（Jamie Morant）並不領情。 美聯社

今年季後賽球迷脫序行為頻傳，連灰熊隊新星莫蘭特（Ja Morant）的家人都被牽連，第2戰在爵士隊主場時遭受球迷言語攻擊，爵士老闆史密斯（Ryan Smith）得知後提出補償措施，邀請莫蘭特親友第5戰到場邊觀戰，但莫蘭特媽媽潔米（Jamie Morant）並不領情。

莫蘭特家人第2戰被球迷垃圾話招呼，潔米還被用性別歧視的言語攻擊，爵士的處置是將3名球迷禁賽，史密斯和NBA退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也透過社群平台譴責失控球迷的舉動，並向莫蘭特道歉。

史密斯表示，球團對球迷的脫序行為「零容忍」，對灰熊及莫蘭特感到抱歉，球團承諾會努力打造一個充滿尊重的競爭環境。

爵士之後也像莫蘭特家族提出補償方案，包括免費住宿、汽車接送及場邊座位席，莫蘭特父親老莫蘭特（Tee Morant）和另外4名親友決定接受史密斯的好意，但潔米拒絕，決定待在曼菲斯透過電視轉播觀戰。

老莫蘭特透露，太太對再訪爵士主場有焦慮感，選擇拒絕這項邀請，他則是感受到爵士球團釋出的善意，「是很不幸，不過那只是少數球迷，大多數人還是很好，會和我們一起歡呼。」

莫蘭特 爵士 灰熊

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