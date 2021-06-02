NBA／里拉德飆12記三分彈洗版社群 KD讚：上帝模式

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）今天轟進破聯盟季後賽紀錄的12顆三分球，狂砍生涯季後賽新高55分，儘管最終球隊在二度延長賽以140：147不敵金塊隊，里拉德的瘋狂表現仍獲得眾球星稱頌，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）更形容，今天的里拉德進入「上帝模式」。

里拉德今天上場52分鐘，全場24投17中，包括17投12中的三分球，改寫勇士隊「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）2016年西區決賽第6戰面對雷霆隊的11顆進球紀錄。

里拉德另外傳出10助攻，成為季後賽史上首位單場至少拿到55分10助攻的球員，連金塊教頭馬龍（Michael Malone）都說：「今晚的里拉德根本是超人。」

儘管拓荒者最終落敗，里拉德表現仍讓社群平台「洗版」，今天也有賽程的杜蘭特就接連發出3條推特讚嘆里拉德，先是說對里拉德的讚嘆無法用言語形容，再稱里拉德進入「上帝模式」，最後稱這是超乎世俗的經驗。

God mode. — Kevin Durant (@KDTrey5) June 2, 2021

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）同樣透過推特推崇里拉德表現，今年季後賽也有亮眼成績的灰熊隊新星莫蘭特（Ja Morant）更是直接飆髒話，讚嘆里拉德的瘋狂演出。