NBA／里拉德飆12記三分彈洗版社群 KD讚：上帝模式

拓荒者隊當家球星里拉德(Damian Lillard)今天轟進破聯盟季後賽紀錄的12顆三分球,狂砍生涯季後賽新高55分,儘管最終球隊在二度延長賽以140:147不敵金塊隊,里拉德的瘋狂表現仍獲得眾球星稱頌,籃網隊球星杜蘭特(Kevin Durant)更形容,今天的里拉德進入「上帝模式」。

里拉德今天上場52分鐘,全場24投17中,包括17投12中的三分球,改寫勇士隊「浪花兄弟」湯普森(Klay Thompson)2016年西區決賽第6戰面對雷霆隊的11顆進球紀錄。

里拉德另外傳出10助攻,成為季後賽史上首位單場至少拿到55分10助攻的球員,連金塊教頭馬龍(Michael Malone)都說:「今晚的里拉德根本是超人。」

儘管拓荒者最終落敗,里拉德表現仍讓社群平台「洗版」,今天也有賽程的杜蘭特就接連發出3條推特讚嘆里拉德,先是說對里拉德的讚嘆無法用言語形容,再稱里拉德進入「上帝模式」,最後稱這是超乎世俗的經驗。

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)和傳奇球星「魔術」強森(Magic Johnson)同樣透過推特推崇里拉德表現,今年季後賽也有亮眼成績的灰熊隊新星莫蘭特(Ja Morant)更是直接飆髒話,讚嘆里拉德的瘋狂演出。

